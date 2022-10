Sol Pérez revolucionó Instagram con una fotografía desde el mar

En julio, Sol Pérez decidió tomarse un mes de vacaciones junto a Guido Mazzoni, su futuro marido. Lo que no se esperaba, es que él le propusiera formalmente matrimonio durante su receso. "Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", contó en La Noche del Domingo.

Guido Mazzoni y Sol Pérez

Y señaló: "Nos casamos en noviembre de 2023, no tenemos todavía fecha, falta. Estamos los dos laburando, a Guido le va bastante bien, aparte hay que trabajar para pagarse un casorio... ¡Es carísimo!".

La gran propuesta fue en Capri (Italia) mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo. Alguien capturó el momento y ella, como era de esperar, lo compartió en su cuenta de Instagram. Allí, la conductora de Canal 26, cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que hace.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, recordó uno de sus días en las playas europeas y revolucionó la red. "Mi mente hoy está viajando a este lugar sin duda", escribió junto a la fotografía en la que se la ve en el mar.

Los internautas la llenaron de mensajes. "Pura belleza", "Un fuego", "De otro planeta", "Qué mujer", "Tu belleza es mundial", "Sos una bomba", "Sos tan perfecta", "Bellísimo lugar", "Sos un montón", "Preciosa sirena tropical eres inspiración poética" y "Es demasiado esto", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

