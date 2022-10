Las dos fotos de Sol Pérez desde el jardín que se llenaron de elogios

Sol Pérez decidió bajar un cambio en su vida y concluir ciertos pendientes. Es por esto que optó por dar un paso al costado del ciclo en el que trabajaba en eltrece con la intención de poder finalizar sus estudios de Derecho en la UBA.

"Me voy a estudiar es la idea, la idea es terminarla pero bueno, tengo que preparar el examen, es un examen que necesitas mínimo tres meses para prepararlo", señaló frente a las cámaras del canal del solcito.

"Para mí es imposible, duermo cinco horas, se que hay gente que duerme mucho menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho, tengo mucho desgaste, duermo muy poco y se me hacía imposible", agregó.

Tras oírla, El Pollo Álvarez le expresó: "Sos una excelente compañera, sos recomendable siempre, sos excelente laburando, le metés con todo, así que te quiero agradecer el compromiso".

En Instagram, Sol Pérez es una de las figuras argentinas jóvenes más activa. En las últimas horas, la conductora de Canal 26 subió dos fotos desde el jardín que se llenaron de elogios. "¿Cómo viene su domingo?", redactó junto a las fotografías en las que se la ve luciendo una preciosa prenda color verde.

