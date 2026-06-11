Nuevo DNI electrónico 2026: qué hacer si el chip no funciona o no lo reconocen

El nuevo DNI electrónico ya forma parte de los trámites habituales de renovación, reposición o actualización del documento en Argentina. Su llegada promete una identificación más segura y preparada para servicios digitales, aunque también abrió una pregunta bastante concreta entre muchos usuarios: qué hacer si el chip no funciona o una aplicación no logra leerlo.

La duda no es menor. En tiempos en los que bancos, billeteras virtuales, organismos públicos y plataformas privadas piden validar la identidad desde el celular, cualquier error puede frenar un trámite. Pero no siempre el problema está en el documento. Muchas veces la falla aparece por el dispositivo, por la aplicación utilizada o por sistemas que todavía no están completamente adaptados al nuevo formato.

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip que permite validar datos de identidad mediante tecnología compatible. Para que esa lectura funcione, el celular o equipo utilizado debe contar con NFC y la aplicación debe estar preparada para reconocer este tipo de documento. Si alguno de esos pasos falla, el sistema puede mostrar un error aunque el DNI esté en buen estado.

También influye la forma en que se realiza el escaneo. No todos los teléfonos tienen el lector NFC en el mismo lugar. En algunos modelos está cerca de la cámara; en otros, en el centro o en la parte superior del equipo. Por eso, mover el documento durante la lectura, apoyarlo en una zona incorrecta o usar una funda demasiado gruesa puede impedir que el chip sea detectado.

Otro escenario posible es que el inconveniente venga del lado de la plataforma. Algunas aplicaciones bancarias, billeteras digitales o sistemas de validación pueden demorar en actualizar sus procesos para aceptar documentos nuevos. En esos casos, el error no significa necesariamente que el chip esté dañado, sino que el sistema que intenta leerlo todavía no lo reconoce correctamente.

Qué revisar antes de reclamar

Antes de iniciar un reclamo, conviene hacer algunas pruebas simples. La primera es verificar que el celular tenga NFC y que esté activado. Después, revisar si la aplicación está actualizada, cerrar la sesión, volver a ingresar y repetir la lectura con el DNI apoyado de manera firme sobre la parte trasera del teléfono.

Si el error continúa, lo ideal es probar con otro dispositivo compatible. Esta comparación ayuda a saber si el problema está en el celular, en la app o en el documento. Si el chip funciona en otro teléfono, probablemente no haya una falla física en el DNI. Si no responde en ningún equipo, la situación ya merece una consulta formal.

Cuando el inconveniente aparece en un banco, una billetera virtual o una plataforma privada, también es útil consultar si ese servicio ya acepta el nuevo DNI electrónico. Puede ocurrir que el documento sea válido, pero que la empresa todavía esté usando un sistema de validación anterior.

El documento sigue siendo válido

Un punto importante es que una falla de lectura digital no deja sin validez al DNI físico. Si el documento fue emitido correctamente y está vigente, continúa funcionando como identificación personal. El chip suma una herramienta adicional para ciertos procesos, pero no reemplaza la utilidad del documento tarjeta.

dni-nuevo Renaper

Además, la incorporación del nuevo DNI electrónico no obliga a renovar de inmediato los documentos anteriores. Quienes ya tienen un DNI vigente pueden seguir utilizándolo hasta que corresponda hacer un nuevo trámite por vencimiento, cambio de domicilio, pérdida, robo, deterioro o actualización de edad.

Si después de varios intentos el chip sigue sin responder, lo recomendable es comunicarse con los canales oficiales del Renaper o acercarse al registro civil o centro de documentación donde se realizó el trámite. Allí podrán indicar si corresponde una revisión, una nueva prueba de lectura o una reposición.

En la práctica, lo mejor es no desesperarse ante el primer error. Muchas fallas se resuelven actualizando la app, cambiando la posición del documento o probando desde otro celular. Pero si el problema se repite en distintos dispositivos, conviene avanzar con una consulta oficial para confirmar si el chip presenta una falla real.