Nuevo DNI electrónico 2026: quiénes deben renovarlo y cómo hacer el trámite paso a paso

En las últimas semanas, una consulta empezó a repetirse en oficinas públicas, redes sociales y grupos familiares: ¿hay que cambiar el DNI por el nuevo modelo? La duda surgió tras la puesta en marcha del documento electrónico presentado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Una versión que incorpora nuevas medidas de seguridad y tecnología similar a la utilizada en los sistemas de identificación más modernos del mundo.

La aparición del nuevo formato llevó a muchos ciudadanos a pensar que el reemplazo sería obligatorio para toda la población. Sin embargo, las autoridades aclararon que los documentos vigentes continúan siendo válidos y que la implementación será progresiva. En otras palabras, tener un DNI emitido antes de 2026 no implica que deba ser reemplazado de inmediato.

Aunque la renovación general no es obligatoria, existen situaciones en las que el trámite sí debe realizarse. Entre ellas aparecen las actualizaciones previstas por edad, que continúan vigentes como parte del sistema de identificación argentino.

Deben gestionar un nuevo ejemplar los chicos que atraviesen las actualizaciones obligatorias de entre 5 y 8 años y al cumplir los 14 años. También corresponde realizar el trámite cuando el DNI está vencido o próximo a vencer, en casos de pérdida, robo o deterioro, así como cuando es necesario modificar datos personales o registrar un cambio de domicilio.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

Más allá del diseño, la principal novedad está en la tecnología incorporada. El documento comenzó a fabricarse en policarbonato e incluye un chip electrónico sin contacto que almacena datos biométricos y permite procesos de validación más seguros.

Según informó el Renaper, el objetivo es reforzar la protección de la identidad, dificultar falsificaciones y adaptar el documento a estándares internacionales utilizados en distintos sistemas migratorios y de identificación digital. Además, incorpora nuevos elementos gráficos y mecanismos de autenticación que mejoran la seguridad frente a intentos de adulteración.

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Cómo se realiza el trámite

El procedimiento mantiene una dinámica similar a la utilizada en años anteriores. El primer paso consiste en solicitar un turno a través de la aplicación Mi Argentina o en los canales habilitados por el Renaper. Luego, el ciudadano debe concurrir al Registro Civil o Centro de Documentación seleccionado para completar la toma de datos biométricos y la validación de identidad.

Una vez finalizada la gestión, el sistema genera una constancia con un número identificador que permite seguir el estado del trámite de forma online. Posteriormente, el documento se envía al domicilio declarado o puede retirarse en la oficina elegida según la modalidad seleccionada. En el caso de menores de edad, la presencia de un representante legal sigue siendo obligatoria durante la gestión.

Mientras avanza la transición hacia el nuevo modelo electrónico, el mensaje oficial busca despejar confusiones: la mayoría de los argentinos no necesita correr a renovar su DNI. El cambio será gradual y alcanzará principalmente a quienes deban realizar una actualización obligatoria o tramitar un nuevo ejemplar por alguno de los motivos previstos por la normativa vigente.