Kim Kardashian incursionó en la música y le fue mal: conoce la canción que se arrepiente de haber lanzado

Kimberly Noel Kardashian, conocida como Kim Kardashian, es una de las celebridades más exitosas en la actualidad. Pues, la hija del abogado Robert Kardashian y Kris Jenner supo hacerse reconocida luego de participar en diferentes realities junto a la también socialité Paris Hilton. Sin embargo, su popularidad explotó al protagonizar el programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians, donde se mostraba su rutina junto a cada integrante del clan Kardashian-Jenner. Desde ese momento, en 2007, su familia pasó a ser una de las más relevantes en el mundo del entretenimiento.

Si bien la mayoría del clan se hizo famoso y ganó una gran fortuna, Kim sobresalió entre todas gracias a su capacidad para marcar tendencia en el mundo de la moda, así como por crear sus propias marcas en diferentes rubros. En 2017, la empresaria fundó KKW Beauty, la marca de cosméticos que está valorada en mil millones de dólares. Dos años más tarde, hizo lo mismo con la exitosa marca de fajas Skims y, actualmente, promociona su nueva línea de skincare que está triunfando en los Estados Unidos.

Gracias a todo esto, la ex esposa de Kanye West se posicionó en la lista de Forbes como una de las celebridades más adineradas del mundo, al contar con una fortuna de 1.8 miles de millones USD. Sin embargo, no todo lo que realizó en su carrera la modelo de 41 años, fue un éxito. Pues, tuvo algunos intentos de ingresar a la industria de la música pero no le fue de la mejor manera.

La canción de Kim Kardashian

El 2 de marzo de 2011, Kim Kardashian lanzó su sencillo debut titulado “Jam” (Turn It Up). De acuerdo a la socialité, esta canción se hizo con fines benéficos, sin la intención de comenzar una carrera musical, razón por la que no realizó ningún álbum. Así, una porción de las ganancias de las ventas fueron donadas a St. Jude Children's Research Hospital. Si bien el fin era bueno, el tema recibió una pésima crítica por parte de los expertos, así como tampoco fue recibida por el público.

Jiim Farber, escritor de Daily News, se atrevió a reseñar la canción de forma negativa al escribir que "es un tipo de música dance pop plástica, genérica, sin un solo rasgo definitivo" y, además, sugirió que el sencillo debut convirtió a Kardashian "en la peor cantante del universo del reality en la televisión".