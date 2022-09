Kim Kardashian enredada en una nueva polémica

Kim Noel Kardashian, mejor conocida en el mundo de los flashes como Kim Kardashian es modelo, empresaria y cuenta con unos varios millones como el resto de su familia.

La mujer fue en sus comienzos descubierta por París Hilton para el reality The Simple life que fue del 2003 al 2017.

Kim Kardashian se daba a conocer públicamente al trabajar con París Hilton

Fuente: Imagen / Starcasm

Esa ha sido la primera ventana hacia la popularidad que obtenido Kim, en un reality en el que las dos dejaban de lado la vida de lujos para ponerse a trabajar en lugares comunes.

En el 2017 se puso al frente junto al resto de Keeping up with the Kardashians en el que mostraba como toda la familia vivía a puro lujo, gram y goce con las mujeres de la familia: Kris Jenner (conductora de tv y su madre), Caitlyn Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Foto: Captura

Este reality creció luego de que se dio a conocer Kim Kardashian, Superstar dado que Kim contaba con un pasado que hasta ese momento era desconocido en el que se difundió una película pornografica que había hecho con su ex pareja, Ray - J.

La popularidad que le ha llegado a las altas esferas

El reconocimiento sobre ella fue tan grande que tiempo después sacó su propia línea de maquillajes llamada KKW Beauty y en Forbes fue catalogada cómo 'multimillonaria', al su marca estar valuada en mil millones de dólares.

Fuente: Imagen / Captura ???

??Kim Kardashian tapa Forbes 2017



Además ha vestido para marcas super reconocidas y de alto rango económico: Vetements, Prada y mostró recientemente en varios de sus posteos de Insatgram, donde cuenta con 329 millones de seguidores como promocionada un emprendimiento de lencería de Indiana420bitch donde se la ve muy provocativas y sexy!

Pero en las últimas horas publicó un posteo en el que aparece como tapa de la revista Interview en la que se la ve de perfil con una media sonrisa y dejando al descubierto su cola... aquella por la que había contratado un seguro por 10 mil dólares.

A quién no le ha hecho ninguna gracia fue a su ex esposo Kanye West: "No permitiré que conviertan a mis hijas en chicas playboy".

Ellos han estado 14 años juntos y de aquel amor supieron construir una familia al tener a North (8), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (2).

No es la primera vez que Kim posa semi desnuda anteriormente lo ha hecho para Playboy Magazine.