Soledad Pastorutti disfruta de las hermosas playas de Punta del Este

Desde que inició su carrera, a Soledad Pastorutti se la identificó por llevar en cada presentación un llamativo poncho. No por nada, su primer álbum discográfico oficial es 'Poncho al viento', que estuvo entre los diez discos más vendidos de la República Argentina durante 1 año y medio.

La Sole renovó el folclore argentino y provocó que miles y miles de jóvenes se interesaran por este género musical. Hoy, la cantante oriunda de Arequito es considerada una de las nuevas figuras del folclore nacional junto a Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Con el paso del tiempo, la artista dejó de lado su icónica prenda y realizó grandes cambios en su estilismo. Ahora, durante uno de sus últimos recitales una mujer que se encontraba en el público le reprochó esto. "Vos querés que revolee el poncho. ¿Sabés por qué dejé de revolear el poncho? Porque decían que era lo único que hacía. No me veía con 50 años haciéndolo", le respondió entre risas ella.

Y agregó: "¡Qué vieja ridícula iban a decir algunos! Lo hago cuando tengo ganas. Nunca me gustó sentirme presa de ninguna expresión. Soy una persona tan libre que me subo al escenario y me gusta hacer lo que tengo ganas de hacer. Yo no les miento en la cara".

Soledad Pastorutti

Por último, remarcó: "Tenemos que aportar cosas nuevas. No sé si aporto o no, pero lo intento. Soy una persona respetuosa del escenario y de la relación del público".

Hoy, Pastorutti se encuentra en Punta del Este y en su cuenta de Instagram, donde se muestra muy activa, compartió contenido que ningún internauta pudo pasar por alto. Cada vez que da señales de vida en la web, sus admiradores quedan deslumbrados. "Hola Punta. ¡¡¡Ya llegué!!! ¿Qué dicen, me metí al agua?", redactó junto a unas fotografías y un video en el que se la ve disfrutando de la playa.