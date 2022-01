Nati Jota disfruta de sus vacaciones en la playa y se lleva todas las miradas en Instagram

Nati Jota utiliza sus redes sociales como un espacio para hacer catarsis. Así es como más de una vez ha compartido con sus miles de fanáticos problemas o situaciones que la aquejan. La joven influencer suele mantener un vínculo muy fluido con sus admiradores y no tiene filtro al momento de decir lo que pasa por su cabeza.

Tiempo atrás, Nati reflexionó sobre la maternidad y más de uno quedó sorprendido al leerla. "Hace poco descubrí que realmente soy muy afortunada de tener un vínculo tan piola con mi mamá. Yo pensaba que era normal que haya estado siempre tan presente de una manera tan amorosa y buena. Hoy me percato, lo celebro y lo agradezco. Y la disfruto día a día lo más que puedo", comenzó diciendo.

Y continuó: "Toda mi vida sentí que quería ser mamá. En algún momento. En el futuro. Hoy, con 27 años, sigo con la misma sensación, 'más adelante'. ¿Y si ese 'más adelante' nunca llega? ¿Y si ese deseo que creí que era mío, en realidad, era como creía que tenían que ser las cosas? Tanto que juré que lo deseaba".

"No quiero decir acá que no quiero ser mamá. De hecho, aún creo que sí voy a quererlo algún día. Pero me gusta darme cuenta de que hoy en día nos lo podemos preguntar y cuestionar. Que cuando lo sea, realmente va a ser un deseo MÍO. Veo amigas mías más grandes que confirman mi teoría: en algunas, ese 'más adelante' que se decían nunca llegó. En realidad, no era su voluntad. Celebro que hoy podamos charlarlo y conectar con lo que verdaderamente queremos y lo que no", expresó.

Nati Jota

Ahora, Nati se encuentra vacacionando en la Costa Atlántica y no duda en enseñar cómo disfruta de las hermosas playas argentinas. Recientemente subió una serie de fotografías a Instagram que se llevó todas las miradas. Con gafas, un piluso y un precioso traje de baño violeta, Nati no pasó desapercibida para nadie en la red.