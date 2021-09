El impensado motivo por el que Christian Estrada no ingresó a 'La casa de los famosos'

La casa de los famosos continúa sorprendiendo y calentando la pantalla chica con las aventuras de un grupo selecto de celebridades. 16 famosos ingresaron al reality de Telemundo para divertir a millones de espectadores con sus ocurrencias delante de las cámaras. Hubo uno que fue anunciado como participante y, a último minuto, no ingresó a la vivienda.

Christian Estrada es el modelo y actor de 32 años que estaba listo para compartir el hogar con Gabriela Spanic, Roberto Romano, Celia Lora y Christian de la Campa, entre otros. Horas antes de que comenzara el programa se enteró que no iba a ser parte. ¿Qué fue lo que ocurrió?

A último momento fue reemplazado por Alicia Machado y según las autoridades de la emisora televisiva estadounidense, prescindieron de él debido a que violó las medidas de aislamiento al presentarse en el hospital donde nació su hijo. Sin embargo, él explicó que asistió al nosocomio con permiso de la productora.

"¿Ustedes creen que yo dejaría la oportunidad sabiendo lo que implica este proyecto? ¿Yo cambiaría de opinión el mismo día que inició el programa? Ya lo tenía meditado y platicado con mi pareja y como todos, estaba listo para iniciar el día de hoy en el reality. Así como están sorprendidos, lo estoy yo", señaló el artista.

Christian Estrada junto a Ferka

Según trascendió, el verdadero motivo por el que la productora lo dejó afuera del reality fue porque la empresa no pudo conseguir que Frida Sofia, su ex novia ingresara a la casa. Debido a esto, él perdió atractivo ya que no lograrían los altos números de rating que esperaban con la tensión que ambos generarían en la pantalla.