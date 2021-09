Desde el mar, Romina Malaspina eleva la temperatura en la red

Romina Malaspina es una de las figuras argentinas que más da de qué hablar cuando comparte contenido a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la joven marplatense, cuenta con más de dos millones de seguidores que están pendientes de cada paso que da en la virtualidad.

Ahora, en su última publicación, la ex conductora de Canal 26 compartió una serie de postales desde el mar que elevaron la temperatura y enamoraron a más de uno de los internautas. "Vacaciones MODO ON", comenzó diciendo junto a las instantáneas que se llenaron de 'me gusta' en segundos.

Romina Malaspina

"A veces es totalmente necesario tomar un descanso, cambiar de aire y disfrutar la vida... como saben yo me vine a Miami a disfrutar un poco del mar y del sol, pero como siempre, sin dejar de estar operativa. Además, también les conté en historias que aproveché para vacunarme contra el COVID-19", agregó.

Además, le consultó a sus fans: "¿Ustedes están con ganas de viajar? ¿A dónde quisieran ir?". Los comentarios, como era de esperar, no demoraron en aparecer y en el posteo se alcanza a leer una interesante variedad de destinos turísticos: Italia, Indonesia, Estados Unidos, por nombrar algunos.

Romina Malaspina

Desde Norteamérica, Malaspina continúa con su empleo remoto que, como ha dicho en varias ocasiones, le es muy "rentable" y le permite llegar cómoda a fin de mes. La flamante cantante está en el negocio de las criptomonedas y "hace trading" (compra y venta de activos). Sobre el trabajo, ha manifestado: "El que diga que es fácil miente. Es muy difícil. Pero cuando uno ya le agarrás la mano es lindo y vale la pena".