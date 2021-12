Mónica Ayos abrió el baúl de los recuerdos y elevó la térmica en Instagram con una instantánea

Desde hace tiempo, Mónica Ayos se encuentra radicada en México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos, Federico y Victoria. Fiel a sus raíces, y siempre que se lo permitan, viaja a la Argentina para visitar la tierra que la vio nacer y también pasa mucho tiempo en Miami. "Vamos de un lugar a otro porque estamos a dos horas y media. Acá vengo seguido, sólo que por la pandemia no estuve viniendo tan seguido", reconoció pocas semanas atrás en el programa que conduce Jey Mammón en América TV.

Si bien es considerada una de las mujeres argentinas más hermosa, ella es muy crítica consigo misma. "Tengo una dudosa percepción de mí misma eso es cierto, porque alguna vez tuve sobrepeso y tengo una imagen distorsionada. En cuanto mi nariz nadie me avisó que yo tenía cara de oso hormiguero. Yo sentía que era un oso hormiguero", señaló con respecto a su figura y las tres operaciones que se realizó en su nariz.

En su cuenta de Instagram, la actriz cuenta con miles y miles de seguidores que están atentos a cada paso que da. Sus publicaciones cosechan de inmediato cientos de comentarios y 'me gusta'. Ahora, Ayos abrió el baúl de los recuerdos y elevó la térmica con una instantánea retro.

"Qué rubia canchera", comenzó diciendo junto a la postal y agregó: "Ayos versión 1999. Qué peligro esta caja con todas mis mutaciones". Como era de esperar, los internautas la llenaron de elogios.

"Igual que ahora, diosa total", "No has cambiado mucho... color de pelo nomás", "Divina", "Diosa eterna", "Qué linda eres. Me encanta tu forma de ser", "Siempre preciosa", "Hermosa" y "Espectacular", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.