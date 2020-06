¡Polémica! Carla Peterson salió a correr y la criticaron

View this post on Instagram

Que si, que no, que sos runner, que no sos runner, que todos los q corren son asiu0301, asa, la cuestiou0301n que tenemos que seguir cuidau0301ndonos entre todos y que nadie sabe que mierda es este virus ni realmente como se contagia y si asiu0301 o asa. Si corres bancate la pelusa y saliu0301 bien tempranito queu0301 hay poca gente.