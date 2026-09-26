Cerca de 700.000 personas se inscribieron y asisten a la misa del papa León XIV, en el segundo y último día de su visita a París.

Una multitud asiste a la misa del papa León XIV este sábado en París

Cerca de 700.000 personas asisten a la misa que se celebra en el último día de visita del Papa en París

Cientos de miles de personas se instalaron este sábado, desde primera hora de la mañana, en los Campos Elíseos de París, a los que accedieron con códigos QR, para asistir a la misa que el papa León XIV oficia en el segundo y último día de su visita a la capital francesa.

Más de 600.000 personas se inscribieron para participar en la celebración, según la organización. Sin embargo, este mediodía actualizó las cifras y dijo que "cerca de 700.000 personas" se acercaron al eje de tres kilómetros habilitado para acogerles, que va desde la Plaza de la Concordia pasando por la avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella -donde se ubica el Arco del Triunfo- hasta la Avenida de la Gran Armada, que conduce al Gran Arco de la Defensa.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas empezaron a congregarse en los puntos de acceso a la famosa avenida parisina, en los aledaños de la iglesia de Saint-Philipe du Roule, situada en la esquina de la calle Faubourg-Saint Honoré, donde se ubica también el Palacio del Elíseo.

Cerca de 700.000 personas se inscribieron y asisten a la misa que el papa León XIV Las líneas de metro más cercanas a la zona iban también atestadas de gente. León XIV recorrió en papamóvil los Campos Elíseos hasta la plaza de la Concordia, donde preside una liturgia que se extenderá alrededor de una hora y media, según precisó este sábado un portavoz de la Conferencia episcopal francesa en rueda de prensa.

Misa como último acto en París La misa será el principal acto de la última jornada de la visita del papa a París y estará dedicada a la Virgen María, patrona principal de Francia. La celebración incluye referencias al tema del viaje, "Para que el mundo tenga vida", avanzó el portavoz.