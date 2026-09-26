Una multitud asiste a la misa del papa León XIV este sábado en París
Cerca de 700.000 personas se inscribieron y asisten a la misa del papa León XIV, en el segundo y último día de su visita a París.
Cientos de miles de personas se instalaron este sábado, desde primera hora de la mañana, en los Campos Elíseos de París, a los que accedieron con códigos QR, para asistir a la misa que el papa León XIV oficia en el segundo y último día de su visita a la capital francesa.
Más de 600.000 personas se inscribieron para participar en la celebración, según la organización. Sin embargo, este mediodía actualizó las cifras y dijo que "cerca de 700.000 personas" se acercaron al eje de tres kilómetros habilitado para acogerles, que va desde la Plaza de la Concordia pasando por la avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella -donde se ubica el Arco del Triunfo- hasta la Avenida de la Gran Armada, que conduce al Gran Arco de la Defensa.
Desde primera hora de la mañana, cientos de personas empezaron a congregarse en los puntos de acceso a la famosa avenida parisina, en los aledaños de la iglesia de Saint-Philipe du Roule, situada en la esquina de la calle Faubourg-Saint Honoré, donde se ubica también el Palacio del Elíseo.
Las líneas de metro más cercanas a la zona iban también atestadas de gente. León XIV recorrió en papamóvil los Campos Elíseos hasta la plaza de la Concordia, donde preside una liturgia que se extenderá alrededor de una hora y media, según precisó este sábado un portavoz de la Conferencia episcopal francesa en rueda de prensa.
Misa como último acto en París
La misa será el principal acto de la última jornada de la visita del papa a París y estará dedicada a la Virgen María, patrona principal de Francia. La celebración incluye referencias al tema del viaje, "Para que el mundo tenga vida", avanzó el portavoz.
Además de los asistentes inscritos, la celebración cuenta con unos 2.400 sacerdotes y diáconos, cerca de un centenar de obispos, 1.300 cantores y unos 400 monaguillos procedentes de distintas partes de Francia.
La organización previó una importante infraestructura musical para la misa, con órgano y metales y con un centenar de jóvenes cantores de la Maîtrise Sainte-Anne d'Auray, un coro polifónico de 150 personas y más de 1.000 cantores procedentes de 34 coros diocesanos de todo el país.
La celebración tiene como uno de sus elementos centrales una estatua de la Virgen con el Niño procedente de Notre-Dame de París, mientras que el espacio litúrgico estará coronado por un techo decorado con un cielo estrellado, en referencia a la iconografía mariana.
Seguridad reforzada
La seguridad y los accesos han sido reforzados para el acto, donde la policía ha establecido un perímetro de protección y ha cerrado varias estaciones de metro de la zona desde primera hora de la mañana.
Todos los bolsos son registrados y no hay consigna para equipajes. Las autoridades han prohibido, entre otros objetos, las maletas y los bultos voluminosos.
Tras la celebración, el papa permanecerá unos minutos en la zona situada detrás del espacio litúrgico antes de trasladarse en convoy al aeropuerto para continuar su viaje a Lourdes, siguiente etapa de su viaje de cuatro días a Francia, que el lunes le llevará a Metz