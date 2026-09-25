Cambio climático: el nivel del río Rin alcanza un mínimo histórico en Alemania

El nivel del Rin es cada vez más marcado en Alemania. Bajo el cambio climático, las temperaturas suben, hay sequías prolongadas y olas de calor severas.

El bajo nivel de las aguas del Rin, que persiste desde hace semanas, alcanzó hoy un nuevo mínimo histórico en varios lugares de Alemania. Se debe al aumento global de las temperaturas provoca olas de calor más intensas, sequías prolongadas y una menor acumulación de nieve y glaciares, en el marco del cambio climático.

En Kaub, cerca de Maguncia, un punto crítico para la navegación, el nivel descendió hasta los 2 centímetros, cinco menos que el anterior récord registrado el 17 de agosto, según datos de la Oficina de Vías Navegables y Navegación del Rin (WSA). "La situación sigue siendo crítica", afirmó un portavoz desde Alemania.

También se esperan mínimos históricos en los próximos días en varias estaciones de medición de Renania del Norte-Westfalia. Según las previsiones, el nivel en Düsseldorf volverá a situarse el sábado por debajo de cero y caerá por debajo de los -1 centímetros registrados en agosto.

En Duisburgo-Ruhrort también podría superarse el sábado el anterior mínimo histórico de 129 centímetros.

Por el cambio climático, el siempre caudaloso Rin luce despojado. Foto Dpa El cambio climático en el Rin En Colonia, el nivel del agua era este viernes de 49 centímetros y el lunes podría volver a alcanzarse el mínimo histórico de 45 centímetros. Los registros de las distintas estaciones de medición del Rin no pueden compararse directamente entre sí, ya que no existe un punto cero común para todas ellas.