Se incendió un ferry frente a la isla de Mykonos, evacuaron a 29 personas y el video es impactante
El incendio del ferry Blue Carrier 2, que transportaba 166 camiones y 29 autos, ocurrió mientras navegaba frente a la isla de Mykonos, en Grecia.
Un incendio se desató este viernes a bordo del ferry Blue Carrier 2, mientras navegaba por el mar Egeo frente a la isla griega de Mykonos. Las 29 personas que se encontraban a bordo fueron evacuadas y no se registraron heridos.
El fuego comenzó alrededor de las 8:57 hora local, cuando el buque se encontraba al norte de Mykonos. A bordo viajaban 28 tripulantes y un conductor de camión, que fueron trasladados hasta la isla de Tinos luego de abandonar la embarcación.
El operativo de emergencia involucró al menos cinco embarcaciones de la Guardia Costera Helénica, dos lanchas rápidas de bomberos y equipos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas.
El video del ferry en llamas
Imágenes difundidas tras el incidente mostraron una densa columna de humo negro que se elevaba desde el ferry mientras las autoridades trabajaban para controlar el incendio.
El ferry llevaba casi 200 vehículos
El Blue Carrier 2 es un buque de tipo Ro-Ro, diseñado para transportar vehículos mediante rampas. Al momento del incendio llevaba 166 camiones y 29 automóviles, además de las 29 personas que se encontraban a bordo.
El barco, operado por Blue Star Ferries, perteneciente a Attica Group, fue construido en 1997. Tiene 162,5 metros de longitud y un tonelaje bruto de 23.986 toneladas.
Según los primeros reportes, las llamas se habrían iniciado en uno de los sectores de garaje destinados a los vehículos. Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación apunta a que el fuego podría haberse originado en uno de los camiones estacionados dentro del ferry, aunque las autoridades todavía no confirmaron la causa.
La empresa operadora informó que la tripulación activó los procedimientos de seguridad y comenzó a combatir el fuego con los recursos disponibles a bordo antes de que intervinieran los equipos externos.
Attica Group también señaló que fueron contratadas empresas especializadas para realizar las tareas vinculadas con la protección ambiental y la gestión de la emergencia, en coordinación con las autoridades competentes.
Por el momento, no se informaron víctimas ni personas heridas como consecuencia del incendio.