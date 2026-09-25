Se incendió un ferry frente a la isla de Mykonos, evacuaron a 29 personas y el video es impactante

El incendio del ferry Blue Carrier 2, que transportaba 166 camiones y 29 autos, ocurrió mientras navegaba frente a la isla de Mykonos, en Grecia.

Un ferry llamado Blue Carrier 2 se incendió en el mar Egeo, frente a la isla de Mykonos.

Un incendio se desató este viernes a bordo del ferry Blue Carrier 2, mientras navegaba por el mar Egeo frente a la isla griega de Mykonos. Las 29 personas que se encontraban a bordo fueron evacuadas y no se registraron heridos.

El fuego comenzó alrededor de las 8:57 hora local, cuando el buque se encontraba al norte de Mykonos. A bordo viajaban 28 tripulantes y un conductor de camión, que fueron trasladados hasta la isla de Tinos luego de abandonar la embarcación.

El operativo de emergencia involucró al menos cinco embarcaciones de la Guardia Costera Helénica, dos lanchas rápidas de bomberos y equipos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas.

El video del ferry en llamas Video: se incendió un ferry frente a Mykonos y evacuaron a 29 personas Imágenes difundidas tras el incidente mostraron una densa columna de humo negro que se elevaba desde el ferry mientras las autoridades trabajaban para controlar el incendio.

El ferry llevaba casi 200 vehículos El Blue Carrier 2 es un buque de tipo Ro-Ro, diseñado para transportar vehículos mediante rampas. Al momento del incendio llevaba 166 camiones y 29 automóviles, además de las 29 personas que se encontraban a bordo.