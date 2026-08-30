Volcó un ferry con 270 personas frente a Chipre: hay ocho muertos y 22 desaparecidos

Al menos ocho personas murieron este domingo tras el vuelco de un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes frente a las costas del norte de Chipre . Las autoridades informaron que continúan los operativos de búsqueda para localizar a 22 personas desaparecidas.

El accidente ocurrió frente a Kyrenia, un reconocido destino turístico de la isla. El ferry, un catamarán de propiedad privada, había partido a las 12.30 desde el puerto local con destino a Tasucu, en la provincia turca de Mersin.

Según las autoridades de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, la embarcación comenzó a hacer agua poco después de zarpar, aunque todavía no se establecieron las causas del incidente.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, confirmó que 237 personas fueron rescatadas con vida. En un primer reporte había informado sobre siete fallecidos y 23 desaparecidos, aunque posteriormente el balance se elevó a ocho muertos y 22 personas que continúan siendo buscadas.

Tras el accidente, el capitán y otros ocho tripulantes del ferry fueron detenidos bajo sospecha de presunta negligencia. El primer ministro de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Unal Ustel, aseguró que se investigarán todas las circunstancias del hecho.

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Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para localizar a los desaparecidos. También participan embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones y acudieron para colaborar con las tareas de rescate.

Las imágenes difundidas por medios turcos mostraron el ferry completamente volcado, con personas utilizando chalecos salvavidas naranjas sobre el casco de la embarcación.

Investigan si la tormenta influyó en el accidente

Chipre había sido afectado el sábado por fuertes tormentas. Ese día, una persona murió después de que su velero impactara contra las rocas en medio de un mar embravecido al sureste de la isla. Consultado sobre una posible relación entre las condiciones meteorológicas y el vuelco del ferry, Erhurman mencionó la tormenta del sábado, aunque aclaró que las condiciones habían sido consideradas adecuadas para la navegación.

El ferry realizaba uno de los servicios marítimos que conectan diariamente el norte de Chipre con Turquía. La zona donde ocurrió el accidente es además un importante punto de circulación de turistas y residentes.

La República Turca de Chipre del Norte controla el tercio septentrional de la isla y solo es reconocida internacionalmente por Turquía. Chipre permanece dividido desde 1974, cuando Turquía ocupó el norte de la isla tras un golpe de Estado impulsado por Atenas y ejecutado por grecochipriotas.

Mientras avanza la investigación, los servicios de rescate y salud mantienen desplegados sus recursos para atender a los sobrevivientes y continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas.