Sorpresa en la comunidad científica por el hallazgo de caolinita en Marte: ¿por qué es clave?

Un equipo de investigadores descubrió en Marte un tipo de roca que solo se forma en ambientes muy cálidos y húmedos, lo que refuerza la hipótesis de que el planeta rojo tuvo un clima parecido al de las regiones tropicales de la Tierra .

El hallazgo proviene del análisis de muestras recolectadas por el rover Perseverance y fue presentado en la revista Communications Earth & Environment.

Las conclusiones surgieron a partir del estudio de rocas inusualmente claras detectadas por el rover de la NASA. Tras varios análisis, los especialistas determinaron que se trataba de caolinita, una arcilla rica en aluminio que en la Tierra aparece en zonas sometidas a temperaturas elevadas y a lluvias persistentes durante largos períodos. Este tipo de mineral solo se produce cuando el agua y el calor eliminan progresivamente la mayoría de los componentes originales de la roca.

La presencia de caolinita sorprendió a la comunidad científica porque Marte presenta hoy un paisaje frío, árido y sin agua líquida en la superficie. "Así que cuando se ve caolinita en un lugar como Marte, donde es estéril, frío y sin agua líquida en la superficie, indica que alguna vez hubo mucha más agua que la que existe hoy", explicó Adrian Broz, científico de suelos de la Universidad de Purdue y autor principal del estudio .

El equipo comparó la estructura del mineral marciano con muestras de caolinita extraídas en Sudáfrica y San Diego. La similitud entre los materiales permitió inferir que se formaron bajo condiciones ambientales muy parecidas, probablemente en épocas en las que Marte contó con un clima templado y abundantes precipitaciones.

Una roca clara y decolorada en Marte, similar a las que en la Tierra se asocian a largos períodos de condiciones cálidas y húmedas.

Imágenes satelitales revelan que existen depósitos más extensos de caolinita en otras regiones del planeta, aunque esas zonas todavía no fueron visitadas por ningún rover. “Hasta que sea posible llegar con el rover a esos grandes afloramientos, estas pequeñas rocas son nuestra única evidencia directa”, señaló Briony Horgan, científica planetaria de la Universidad de Purdue y coautora del trabajo.

Cada vez más cerca de conocer la verdad sobre Marte

Los resultados fortalecen la idea de que Marte albergó amplias áreas húmedas en su pasado lejano, aunque el momento exacto en que el planeta perdió su agua continúa bajo discusión. Las teorías predominantes proponen que este proceso ocurrió entre 3.000 y 4.000 millones de años atrás, cuando la disminución del campo magnético permitió que los vientos solares desgastaran su atmósfera. Sin embargo, los investigadores consideran que la pérdida de agua respondió a mecanismos más complejos que aún deben ser comprendidos.

El análisis de estas arcillas antiguas podría aportar información clave sobre la evolución climática del planeta y sobre su posible habitabilidad. Broz destacó la relevancia de este enfoque al señalar que “toda la vida usa agua”.