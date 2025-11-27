La NASA eligió su foto del mes: una imagen que fascina y desconcierta al mismo tiempo

La NASA publicó la " foto del mes" de noviembre dentro de su Calendario de Ciencia 2025 y la imagen no pasa desapercibida: a primera vista puede confundirse con un sistema solar en miniatura. Se ve un círculo naranja que recuerda a un Sol, otro azul verdoso con aspecto de planeta y un fondo de tonos oscuros que parece dibujar órbitas alrededor.

Sin embargo, no muestra nada astronómico. La fotografía pertenece a un experimento de soldadura realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional , donde se fabricaron pequeñas perlas de soldadura en un ambiente de microgravedad. Después fueron enviadas nuevamente a la Tierra para su análisis científico.

Según explica la NASA, en microgravedad los materiales fundidos se comportan de manera diferente, por lo que las muestras fueron cortadas, pulidas y examinadas con un microscopio. Al observarlas, los investigadores encontraron patrones visuales llamativos, como el que protagoniza la foto seleccionada para noviembre.

La imagen fue capturada por el equipo de la Universidad Estatal de Iowa, liderado por los investigadores Manish Kumar y Siddhartha Pathak.

Lo que se ve en la fotografía es una sección transversal de material solidificado.

El círculo naranja es un cable de cobre y el azul verdoso es un vacío formado durante la soldadura realizada en la Estación Espacial Internacional.

Ambos están rodeados por el material solidificado del cordón, que adquiere tonos marrones y azulados bajo el microscopio.

La composición final dio la impresión de un sistema solar estilizado, lo que llevó a que la NASA la eligiera como la imagen del mes.

Por qué la eligieron

En la explicación oficial, NASA destaca que esta fotografía forma parte del trabajo de análisis que realizan científicos en la Tierra con muestras que fueron creadas en microgravedad. La imagen fue tomada por el equipo de la Universidad Estatal de Iowa, que estudia cómo se solidifican los materiales en diferentes condiciones.

NASA selecciona cada mes una fotografía que represente alguna línea de investigación científica y la publica como parte del Calendario de Ciencia 2025.