Investigan las muertes y desapariciones de científicos vinculados a estudios nucleares y aeroespaciales

En las últimas horas, el FBI confirmó que investiga posibles vínculos entre los casos de 11 científicos y personal de laboratorios de tecnología nuclear o espacial desaparecidos o fallecidos desde el 2022 en adelante.

Aunque no existen conexiones evidentes entre los casos, en las redes sociales se ha ido tejiendo una serie de suposiciones sobre una supuesta conspiración que incluso ha llegado a la Casa Blanca y la NASA .

Cuatro de los casos ocurrieron en el condado de Los Ángeles. Carl Grillmair , un astrofísico en el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos (IPAC) de Caltech, Falleció en febrero pasado a los 67 años.

A esta muerte se le suma la de dos expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA: Michael David Hicks y Frank Maiwald , quienes murieron en 2023 y 2024 respectivamente. Asimismo, una de sus compañeras, identificada como Mónica Jacinto Reza , que desapareció en junio del año pasado cuando hacía senderismo con un amigo en el Bosque Nacional Los Ángeles.

Los hechos, no obstante, ocurrieron en todo el país. El mayor general retirado William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez a finales de febrero en su domicilio de Albuquerque, Nuevo México, y se encuentra desaparecido. McCasland encabezó algunas de las investigaciones aeroespaciales más avanzadas del Pentágono, y dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, según datos citados por FOX.

De igual forma, el científico Jason Thomas, director de Novartis, desapareció en diciembre pasado en Massachusetts y su cuerpo fue hallado tres meses después. La policía no encontró evidencia de un crimen relacionado con su muerte.

Hay otros casos, como el deceso de Amy Eskridge en junio de 2022 en Alabama por una herida de bala autoinfligida. La muerte de la científica, que trabajaba en el Institute for Exotic Science, llamó la atención pública por sus denuncias de una "guerra psicológica" destinada a detener su labor en el ámbito de la antigravedad, según dijo en un podcast citado por la agencia EFE.

El FBI, además, investiga la muerte del científico portugués Nuno Loureiro asesinado a tiros en su residencia en Massachusetts. Las autoridades atribuyeron el homicidio a un sospechoso responsable también de un tiroteo masivo en la Universidad Brown. Loureiro era el director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, así como un experto de renombre mundial en fusión nuclear y reconexión magnética.

La lista de casos la completan las desapariciones de los expertos Melissa Casias, Anthony Chávez, y Steven García.

Qué dijo Trump con respecto a la investigación

"Es un asunto bastante serio (...) ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo", dijo Trump a los periodistas el pasado jueves, tras ser preguntado sobre el tema, advirtiendo que se sabrá más en los próximos días.

Por su parte, la NASA se pronunció al respecto: “Por el momento, nada relacionado con la NASA indica una amenaza a la seguridad nacional. La agencia está comprometida con la transparencia y proporcionará más información en cuanto le sea posible”, señaló la portavoz Bethany Stevens.

El Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y las policías estatales y locales estarían ayudando a la pesquisa, según información citada por CBS.

Con información de EFE.