Noche de sirenas y explosiones en Medio Oriente: Israel atacó Teherán e Irán respondió con misiles
La guerra en Medio Oriente entró en su noveno día con bombardeos entre Irán e Israel, que atacó Beirut y ofensivas iraníes contra Dubái y Bahréin.
La guerra en Medio Oriente entró en su noveno día con bombardeos entre Irán e Israel, que atacó Beirut y ofensivas iraníes contra Dubái y Bahréin.
Este domingo se cumplen nueve días del comienzo de la guerra y de los intercambios de ataques en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos. En medio de lo que fueron las disculpas de Teherán a los países vecinos por los ataques, anunciando que solo lo harían como represalia, se dio una feroz noche de bombardeos.
Este sábado se vieron imágenes del ataque israelí junto a Estados Unidos, que provocó grandes explosiones e incendios luego del ataque en el sur del Líbano en Beirut y a una instalación de almacenamiento de petróleo en la capital iraní, mientras que la República Islámica, a pesar de las disculpas, bombardeó el aeropuerto de Dubái además de una planta desalinizadora en Baréin.