En el noveno día de enfrentamientos en Medio Oriente, Israel lanzó un gran ataque en Teherán.
Noche de sirenas y explosiones en Medio Oriente: Israel atacó Teherán e Irán respondió con misiles

La guerra en Medio Oriente entró en su noveno día con bombardeos entre Irán e Israel, que atacó Beirut y ofensivas iraníes contra Dubái y Bahréin.

Este domingo se cumplen nueve días del comienzo de la guerra y de los intercambios de ataques en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos. En medio de lo que fueron las disculpas de Teherán a los países vecinos por los ataques, anunciando que solo lo harían como represalia, se dio una feroz noche de bombardeos.

Este sábado se vieron imágenes del ataque israelí junto a Estados Unidos, que provocó grandes explosiones e incendios luego del ataque en el sur del Líbano en Beirut y a una instalación de almacenamiento de petróleo en la capital iraní, mientras que la República Islámica, a pesar de las disculpas, bombardeó el aeropuerto de Dubái además de una planta desalinizadora en Baréin.

Lo que hay que saber

  • Israel lanzó un nuevo ataque masivo contra Irán.
  • Dos vuelos saldrán en búsqueda de los argentinos varados en Dubái.
  • Irán amenazó con represalias contra Israel y Occidente.
  • Trump se pronunció sobre la escalada del conflicto.
  • Irán anunció que solo atacará barcos de Israel y EE.UU. en el Estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente: día 9

Así amaneció Teherán tras los bombardeos

Después de los ataques a las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Irán, así se vio la mañana en la capital, con una gran nube gris, producto de las cenizas.

image
Explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo

Cuatro personas murieron tras los ataques israelíes a las refinerías en Irán

La noticia fue confirmada por medios iraníes, que explicaron que tras el ataque a cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustible en Teherán cuatro personas fallecieron.

Macron anunció que visitará Chipre tras los ataques a la base aérea

Tras los ataque que sufrió el país y después de que varios países europeos enviarán ayuda militar a Chipre, el presidente Emmanuel Macron confirmó que este lunes viajará como una muestra de solidaridad por parte de Francia.

En este viaje, el mandatario se reunirá con su homónimo chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Según explicó: "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental".

La visita también ayudará a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la región y apoyar las operaciones de repatriación, añadió.

Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán: "No quiero tener que atacar cada 5 años"

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán. "No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto", dijo en alusión a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde el sábado pasado contra el gobierno de los ayatollah. "Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra", expresó el mandatario a la prensa a bordo del avión Air Force One.

Israel dice haber atacado depósitos de combustible en Teherán

El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

En un comunicado, indica que la Fuerza Aérea israelí, guiada por los servicios de inteligencia del país, atacaron esos depósitos, que usaba supuestamente el Ejército iraní para "operar la infraestructura militar".

"Este ataque significativo constituye un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní", añade la nota.

Un muerto en Dubai tras una oleada de ataques iraníes

Un ciudadano pakistaní residente en Dubai murió este sábado después de que metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo.

Se trata de la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana.

Netanyahu sobre los ataques a Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio".

"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una comparecencia emitida al término del sabbat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.

Irán amenaza con hundir los "buques enemigos" que entren al Golfo

Un vocero militar iraní dijo hoy sábado que los “buques enemigos” que entren al Golfo “acabarán en el fondo” del mar, según informes de varios medios.

Por otra parte, en una declaración publicada en su medio oficial Sepah News, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán indicó hoy que atacó un buque petrolero con bandera de Islas Marshall por ser un activo de Estados Unidos en medio del Golfo.

El CGRI identificó al petrolero como “Louise P” y afirmó que fue atacado con un dron alrededor del mediodía de hoy, agregó la declaración.

También se indicó que el CGRI había anunciado con anterioridad que todos los activos israelíes y estadounidenses en la región del oeste de Asia serían considerados como objetivos legítimos para las fuerzas armadas iraníes.

Qatar incrementa su nivel de alerta ante la creciente tensión en Medio Oriente

Durante la mañana de este sábado, el Ministerio del Interior de Qatar envió un mensaje de advertencia a los teléfonos móviles de la población en el que informó que el nivel de amenaza había sido “elevado” y recomendó a los residentes permanecer en sus hogares como medida preventiva. La información fue difundida por la cadena Al Jazeera a través de su cuenta oficial en la red social X.

En paralelo, el ministro iraní Abbas Araghchi denunció también en esa red social que Estados Unidos cometió un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora ubicada en la isla de Qeshm. Según sostuvo, el impacto de ese ataque afectó el abastecimiento de agua potable en al menos 30 aldeas cercanas.

Mientras tanto, Reino Unido reforzó su cooperación militar con Estados Unidos en la zona. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que fuerzas estadounidenses comenzarán a utilizar bases británicas para desarrollar determinadas operaciones defensivas.

De acuerdo con fuentes citadas por Al Jazeera, estas acciones buscan evitar posibles lanzamientos de misiles desde Irán hacia la región, una situación que —según las autoridades británicas— podría poner en riesgo la seguridad de ciudadanos del Reino Unido.

