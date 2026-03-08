Noche de sirenas y explosiones en Medio Oriente: Israel atacó Teherán e Irán respondió con misiles

Live Blog Post

Macron anunció que visitará Chipre tras los ataques a la base aérea

Tras los ataque que sufrió el país y después de que varios países europeos enviarán ayuda militar a Chipre, el presidente Emmanuel Macron confirmó que este lunes viajará como una muestra de solidaridad por parte de Francia.

En este viaje, el mandatario se reunirá con su homónimo chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Según explicó: "Junto con nuestros socios europeos, el objetivo será reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental".

La visita también ayudará a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la región y apoyar las operaciones de repatriación, añadió.