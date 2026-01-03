Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York: "Conspiración narcoterrorista y dispositivos destructivos"

El secretario de Estado de EE.UU. , Marco Rubio , afirmó este sábado que Nicolás Maduro fue arrestado por personal estadounidense y deberá enfrentar un proceso penal en ese país. Según indicó, la captura del líder venezolano pone fin a la posibilidad de nuevas acciones militares en Venezuela .

La información fue difundida por el senador republicano Mike Lee, quien aseguró haber dialogado con Rubio . A través de la red social X, Lee explicó que el operativo militar desplegado tuvo como único objetivo garantizar la seguridad del personal encargado de ejecutar la orden de detención.

“El secretario me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado para enfrentar cargos penales en Estados Unidos y que las acciones militares registradas fueron necesarias para proteger al personal estadounidense ante amenazas inminentes”, señaló el senador.

Lee subrayó que, de acuerdo a lo expresado por Rubio, no se esperan nuevas operaciones militares en Venezuela ahora que Maduro se encuentra bajo custodia, y sostuvo que el accionar se encuadra dentro de las atribuciones constitucionales del presidente para resguardar a ciudadanos y fuerzas estadounidenses.

En la misma línea, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos llevó adelante “con éxito una operación a gran escala” que culminó con la captura de Maduro y su esposa, quienes —según afirmó— fueron retirados del país por vía aérea en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses.

Trump adelantó que brindará más detalles sobre el operativo en una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Serán juzgados en New York

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Maduro y Flores serán juzgados en Nueva York: "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Y, el comunicado, siguió: "Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".