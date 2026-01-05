Nicolás Maduro se presenta ante el Tribunal Federal de Nueva York, donde enfrenta más de 200 causas

" Estados Unidos contra Nicolas Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12 horas", informó el domingo el tribunal en un breve comunicado. "Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A", explicó. Está previsto que además de Maduro también comparezca su esposa, Cilia Flores.

Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense 'USS Iwo Jima' y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Nicolás Maduro , el mandatario venezolano, está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos . El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada".

Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Nicolás Maduro y Cilia Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.

La audiencia de este lunes 5 de enero será clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la Justicia estadounidense.