Por qué le taparon los ojos y los oídos a Maduro al arrestarlo

La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser detenido en el marco de una operación militar estadounidense este sábado quedará en la memoria de muchos.

El registro fotográfico se conoció a solo horas de que tropas de élite de EE.UU. arrestaran a quien fuera líder del régimen venezolano desde 2013, en un operativo ordenado por el mismo Donald Trump.

Fue el propio Trump quien compartió la fotografía de Maduro en la red Truth Social, en momentos en que la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez pedía una prueba de vida tras la captura del mandatario y de su esposa.

Hasta ahora se sabe que Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron arrestados durante la madrugada en el Fuerte Tiuna, en el suroeste de Caracas, y luego fueron trasladados en un helicóptero hasta el buque de guerra Iwo Jima para ser llevados -vía Cuba- a Nueva York.

Allí ambos enfrentarán a la justicia estadounidense por cargos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en EE.UU. y otros delitos relacionados con armas.

En BBC Mundo consultamos a expertos en defensa y operaciones militares sobre qué conclusiones se pueden sacar de esa primera imagen en que Maduro se ve vistiendo ropa deportiva, con sus manos aparentemente esposadas y con sus sentidos, como la vista y el oído, bloqueados.

Técnicas comunes

Para Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y asesor senior del Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), "el gobierno ha tratado esta detención como un asunto de aplicación de la ley, no como una operación militar, por lo que han tratado a Maduro como a un detenido".

"Eso se ve primero en la retórica y también en el trato: es capturado, trasladado a centros de detención, y se le aplican todos los procedimientos que se aplicarían a cualquier preso acusado de un delito", agrega.

De acuerdo a expertos, en ese contexto, sería una práctica común -particularmente en Estados Unidos- que en operativos de esta naturaleza se bloqueen sentidos como la vista y el oído.

"Se trata de técnicas de detención comunes en aprehensiones militares, que sirven tanto para silenciar o aislar al detenido e impedir que se comunique con otros, como para proteger la seguridad de la misión, evitando que el detenido conozca los métodos, el personal, las ubicaciones y las capacidades empleadas durante la operación", dice John Spencer, experto estadounidense en operaciones militares y guerra urbana y presidente de Estudios de Guerra Urbana en el Modern War Institute de West Point.

Matthew Savill, director de Ciencias Militares del Royal United Services Institute (RUSI), el centro de estudios de Defensa y Seguridad más antiguo del mundo y el principal del Reino Unido, coincide en que estos protocolos responden a motivos tácticos.

"Lo más probable es que se haga para que esté más sometido y tenga menos posibilidades de escapar, y también para dificultar que pueda identificar a cualquiera de los miembros del equipo de la Fuerza Delta involucrados en su captura", sostiene.

Algunos analistas, sin embargo, han señalado que el uso de auriculares en el caso de Maduro puede responder simplemente al viaje que realizó en helicóptero cuando fue trasladado al buque de guerra Iwo Jima, donde este tipo de protecciones son requeridas por protocolo.

Otro elemento de la imagen es la botella de agua que sostiene Maduro entre sus manos.

"Yo lo considero una medida habitual de salud y seguridad para los detenidos; necesitan agua. Creo que eso es una medida bastante estándar", sostiene Cancian.

Salvavidas

En la imagen también se ve a Nicolás Maduro con un elemento alrededor de su cuello.

Según expertos consultados por BBC Mundo, se trata de un salvavidas inflable, como los que se usan típicamente en aeronaves y en la marina como una medida de seguridad en caso de contacto de los pasajeros con el agua.

El salvavidas pareciera poseer un sistema de inflado manual y uno con botellas de CO2, las que se perciben como bolitas negras alrededor del chaleco.

Además, algunos analistas puntualizan las etiquetas naranja y negra que se ven detrás de sus manos.

Estas serían luces químicas, que brillan en la oscuridad, y usualmente se ponen a los pasajeros cuando hay movimiento de noche sobre la cubierta de vuelo para que sea más fácil identificarlos.

¿Desprevenido?

Pero la imagen de Maduro también sugiere el contexto en el que fue detenido.

La posición de las manos dan cuenta de que aparentemente se encuentra esposado y su vestimenta -un conjunto deportivo- apunta a que el operativo lo podría haber pillado desprevenido a esas altas horas de la noche.

Esto coincide con la versión que ha dado el presidente Donald Trump, quien aseguró que tanto Maduro como su esposa fueron capturados mientras intentaban encerrarse en una habitación segura en Fuerte Tiuna.

"Estaba intentando llegar a un lugar seguro, que no lo era, porque habríamos volado la puerta en unos 47 segundos", dijo Trump.

"Llegó hasta la puerta. No pudo cerrarla. Fue reducido tan rápidamente que no llegó a entrar en ese (cuarto)", agregó.

