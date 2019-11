El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció hoy a su cargo y denunció un golpe de Estado “cívico, político, policial” de parte de la oposición y las organizaciones cívicas, la central sindical y las Fuerzas Armadas y de seguridad que le reclamaron la dimisión, aún cuando había convocado a nuevas elecciones generales de acuerdo con la OEA, a cargo de una auditoría a los cuestionados comicios del 20 de octubre último.

"Estamos renunciando para que mis hermanas de pollera, como en Santa Cruz y Cochabamba, no sean pateadas. Ahora pueden estar satisfechos (Carlos) Mesa y (Luis) Camacho. Renuncio por ellas, por ellos... No quiero que haya enfrentamientos", afirmó Morales, a quien le faltaban 73 días para concluir su mandato presidencial, en una transmisión desde un lugar no precisado con su vicepresidente –también renunciante- Álvaro García Linera, y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, apuntó el diario paceño La Razón.

Bolivia quedó en principio en una inédita y curiosa situación por las dudas respecto de quién debe asumir la jefatura del Estado, ante la renuncia de Morales y de los tres dirigentes que lo seguían en la línea sucesoria, según lo dispuesto por la Constitución nacional.

En tanto que cerca de las 22.30, Morales denunció que incendiaron su casa y que van por su detención:

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

Todo había comenzado bien temprano, cuando la OEA difundió un informe que detallaba las irregularidades detectadas por su misión, entre las que se destacaban "un sistema de transmisión de datos electorales viciado", "la falsificación de firmas y alteración de actas", "una cadena de custodia del material electoral viciada" y la supuesta manipulación de carga de votos que arrojó "una tendencia altamente improbable" en el escrutinio del último 5% de los votos.

"La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", señaló el comunicado oficial de la OEA, que dirige el uruguayo Luis Almagro.

La comunicación del organismo, contenida en el documento titulado "Informe Preliminar Auditores Proceso Electoral en Bolivia", incluía la necesidad de replicar "la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del órgano electoral".

De inmediato, Morales acusó recibo y convocó a nuevas elecciones para superar la situación planteada por la instrumentación de las anteriores, cuyo resultado final lo daba ganador en primera vuelta por escaso margen, pero el opositor Mesa –segundo en las cuestionadas elecciones- y el líder cívico Luis Camacho, entre otros, le reclamaron que renunciara y que no volviera a presentarse.

Estos pedidos de renuncia fueron luego asumidos también por la Central Obrera Boliviana (COB), una organización sindical muy poderosa y cercana al gobierno de Morales, y las jefaturas del Ejército y la Policía, con lo que el margen de maniobra para el presidente quedó muy estrecho.

#VideoNoticias

Las celebraciones se extienden en todo el centro paceño, tras conocerse la renuncia de @evoespueblo pic.twitter.com/PX4RTJKSGZ — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 10, 2019

También renunciaron varios ministros, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y, antes, el titular de la Cámara de Diputados, Victor Borda, en todos los casos lamentando los hechos de violencia y barbarie que habían sufrido sus familias o sus bienes en distintas ciudades.

En el mensaje audiovisual que brindó para anunciar su renuncia, Morales descartó además las versiones de que hubiera intentado dejar el país y aseguró que, en su caso, se queda en El Chapare, en Cochabamba, a retomar sus actividades personales.

“Sigue Venezuela” gritan los Bolivianos al celebrar la renuncia de Evo Morales pic.twitter.com/kTjhUr8Tqx — Beatriz Adrián (@Beadrian) November 10, 2019

México ofrecería asilo político a Evo Morales, si este lo solicita, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard https://t.co/lXxixB7Vga pic.twitter.com/V0RnLnhKDD — CNN en Español (@CNNEE) November 11, 2019

"Ahora he renunciado, hemos renunciado, no quiero ver más familias maltratadas por instrucción de Mesa y Camacho", insistió, tras condenar los ataques que sufrieron autoridades y militantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos su propia hermana Esther, cuya vivienda fue quemada en medio del conflicto social que vive el país tras la compulsa del 20 de octubre.

Pidió a la comunidad internacional que "diga la verdad” sobre el "golpe cívico-político-militar", aunque aclaró que en el caso de los uniformados no fueron todos quienes acompañaron el proyecto para su derrocamiento.

"Ser indígena y ser de izquierda antimperialista es nuestro pecado", concluyó, y advirtió que si le pasa algo a él o a García Linera “será culpa de Mesa y Camacho", ya que recibió información de que incluso ofrecieron 50.000 dólares para entregarlos.

García Linera hizo luego un repaso de los logros de la saliente administración durante sus 13 años, 9 meses y 18 días de gestión y envió un mensaje a los cívicos y políticos de la oposición. "A los que nos han robado el voto, no descuiden Bolivia; al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado y vamos a cumplir la sentencia de Tupak Katari: volveremos, volveremos y seremos millones", anunció.

Conoce más sobre Bolivia, su economía, política y situación social https://t.co/njOfjjVE0K — CNN en Español (@CNNEE) November 10, 2019

La Fiscalía de Estado anunció que inició una investigación a la actuación de las autoridades electorales de las cuestionadas elecciones, cuya presidenta, María Eugenia Choque Quispe, presentó la renuncia para ponerse a disposición de la causa judicial.

Sobre el final de la jornada, y en medio de versiones que especulaban con un posible exilio, Morales volvió a usar Twitter: "No tengo por qué escapar; que prueben si estoy robando algo.Nos acusan de dictadura los que perdieron ante nosotros en tantas elecciones. Hoy Bolivia es una Patria libre, una Bolivia con inclusión, dignidad, soberanía y fortaleza económica".

Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019