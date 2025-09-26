La Unión Europea reacciona a los nuevos y fuertes aranceles de Donald Trump

La Unión Europea ha descartado este viernes que vaya a afectar a las producciones europeas los aranceles del 100% que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha dicho que impondrá a todas las importaciones del sector farmacéutico, además de a otros sectores comerciales.

Según la Unión Europea el acuerdo comercial que Bruselas y Washington cerraron este verano establece un techo del 15% como arancel máximo para cualquier compra importación al mercado de Estados Unidos desde la Unión Europea .

Se trata de un tope "claro y global" del 15% para las producciones de la Unión que "representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos", ha dicho el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, tras referirse a lo establecido en la declaración conjunta del pacto que indica que Estados Unidos "garantizará con prontitud" que este umbral estará vigente también para las producciones farmacéuticas, de semiconductores y madera.

"La Unión Europea y Estados Unidos siguen trabajando para implementar los compromisos de la declaración conjunta, a la vez que exploran nuevas áreas de exenciones arancelarias y una cooperación más amplia", ha remachado el portavoz, para salir al paso del último anuncio del presidente norteamericano.

Donald Trump y su paquete de aranceles

Trump anunció la pasada noche que todo producto farmacéutico importado a Estados Unidos tendrá que asumir un arancel del 100% salvo que tenga una planta de producción instalada en el país o esté en desarrollo.

También dijo que activará un gravamen del 25% a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país, una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes estadounidenses de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

Finalmente, ha avanzado que habrá una tasa adicional del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y uno del 30% a los "muebles tapizados" y ha reconocido que "es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación". Dpa