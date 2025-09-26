Donald Trump: sus razones para aplicar un nuevo paquete de fuertes aranceles

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump anuncia una batería de aranceles y se refirió a la motivación de esta nueva aplicación de gravámenes.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció la imposición de una serie de aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país, entre las que destaca un uno del 100 por ciento a todos de productos farmacéuticos "de marca o patentado", unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de octubre.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha incidido en que por la expresión "está construyendo", entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado.

Donald Trump y más aranceles Poco antes, Donald Trump ha empleado la misma red social para anunciar un gravamen del 25 por ciento a los camiones "pesados, grandes" fabricados en cualquier país, una decisión que ha justificado para "proteger" a los fabricantes de Estados Unidos de estos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de sus camioneros.

funeral charlie kirk Donald Trump dice que aplica aranceles por seguridad a los productos de su país. Foto Efe EFE