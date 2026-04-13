Italia indignada por el ataque "inaceptable" de Donald Trump al papa León XIV

El ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a su compatriota el papa León XIV ha indignado a toda la política de Italia , de derecha a izquierda, y a la iglesia del país, calificando sus palabras de "equivocadas" e "inaceptables".

La Conferencia Episcopal de Italia (CEI) ha emitido un comunicado para "lamentar" las palabras del mandatario contra el pontífice de Chicaga.

"En un tiempo marcado por conflictos y tensiones internacionales, su voz representa un llamamiento exigente a respetar la dignidad de las personas , el diálogo y la responsabilidad", sostuvo la CEI.

Italia ha amanecido este lunes con un duro ataque de Donald Trump al papa León XIV , justo en la mañana en que ha emprendido su primer gran viaje internacional que le llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Tras los llamamientos del papa a la paz durante Semana Santa y los días posteriores y su crítica a la amenaza de Trump de aniquilar "toda una civilización" en su guerra con Irán, el mandatario ha acusado a León XIV de ser "débil" y "terrible en política exterior".

Robert Francis Prevost, León XIV Foto: EFE El papa León XIV recibió el ataque de Donald Trump. Foto Efe EFE

Indignación ante los insultos

Estos insultos han sido recibidos con indignación por todos los partidos políticos de Italia, donde se enclava el pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano, sede de la iglesia católica seguida por más de 1.400 millones de fieles en todo el planeta.

La primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni, reconocida aliada de Trump en el continente europeo, ha publicado un mensaje para desear que el papa "fomente la resolución de conflictos" en su viaje a África, unas sutiles palabras interpretadas como un respaldo al pontífice tras la crítica del estadounidense, al que no cita.

Incluso su vicepresidente, Matteo Salvini, líder de la ultra Liga y defensor cada día de Trump, ha salido en defensa del papa asegurando que atacar a "un símbolo de paz y guía espiritual de miles de millones de católicos" no es "ni útil ni inteligente".

Lo de Trump es "inaceptable"

La principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD, centro izquierda), ha considerado que las palabras de Trump contra el papa "son inaceptables" y marcan "un salto preocupante en la degradación del lenguaje político", en opinión de la senadora Beatrice Lorenzin.

El alcalde de Roma, el progresista Roberto Gualtieri, también ha expresado el respaldo de la ciudad al pontífice y tildando de "inaceptables" e "hirientes" las filípicas del estadounidense.

El portavoz en el Senado del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luca Pirondini, criticó que "Trump ha superado todo límite" al atacar al papa y ver el Vaticano como "una propiedad personal".

"Es la enésima ocurrencia de un belicoso arrogante y peligroso. Obviamente mandamos nuestra plena solidaridad al pontífice", señaló.

"Una guerra inmoral"

León XIV presidió este sábado una vigilia por la paz en el mundo en la basílica de San Pedro del Vaticano y en su discurso, aunque no aludió a países ni casos concretos, en un estilo diplomático ya habitual, instó a los gobernantes del mundo a "detenerse" a dialogar y criticó el "delirio de omnipotencia" de algunos.

Al mismo tiempo, en la capital de Estados Unidos, Washington, el cardenal y arzobispo Robert McElroy criticó en su homilía la guerra en Irán como "inmoral", según recogen los medios vaticanos.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 16 Donald Trump no para de recibir fuertes críticas, ahora por hablar mal de León XIV. Foto Efe EFE

"Nos encontramos en medio de una guerra inmoral. Hemos entrado en este conflicto no por necesidad, sino por elección", declaró.