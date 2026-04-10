León XIV: Dios no bendice las guerras y los cristianos no apoyan a quienes bombardean

Desde el Vaticano, el papa León XIV piensa que vivimos "en un mundo marcado por una violencia absurda e inhumana", impulsada "por la codicia y el odio".

León XIV pidió por la paz en el mundo, el fin de las guerras. Foto: Efe

El papa León XIV afirmó este viernes, bajo el marco de las guerras en el mundo, que "Dios no bendice ningún conflicto" y que quienes son "discípulos de Cristo", no están nunca del lado de quienes "lanzan bombas", al recibir en el Vaticano a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.

"Ayudadnos a proclamar con claridad que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza las bombas; a recordar que no serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la paciente promoción de la convivencia y del diálogo entre los pueblos", dijo el papa a los representantes caldeos.

En un duro discurso, el papa dijo a los obispos que eran signos de esperanza "en un mundo marcado por una violencia absurda e inhumana", impulsada "por la codicia y el odio".

León XIV con los más débiles Y que, añadió León XIV, "se extiende con ferocidad precisamente en las tierras que vieron nacer la salvación, en los lugares sagrados del Oriente cristiano, profanados por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración alguna por la vida de las personas, consideradas, en el mejor de los casos, como un efecto colateral de sus propios intereses".

Papa León XIV dpa León XIV reaccionó ante la situación de los cristianos en Oriente Medio, bajo guerras. Foto Dpa DPA "Pero ningún interés puede valer la vida de los más débiles, de los niños, de las familias; ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente", aseveró.