Irán vs Estados Unidos: la OTAN se ofrece para patrullar el estrecho de Ormuz

El titular de la poderosa OTAN celebra el acuerdo entre Irán y Estados Unidos y ofrece la ayuda de la OTAN para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este miércoles el acuerdo provisional de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, esgrimiendo que "mejora la seguridad" de todos los aliados, y ha ofrecido la ayuda de la Alianza Atlántica para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz "si así se desea".

"Quiero celebrar el acuerdo alcanzado por el presidente Donald Trump con Irán. La acción estadounidense para prevenir la amenaza de un Irán con armas nucleares y degradar su capacidad de misiles balísticos mejora la seguridad de todos nosotros", ha afirmado en una rueda de prensa en la víspera de la reunión de ministros de Defensa aliados que tendrá lugar este jueves en Bruselas.

Mark Rutte ha reivindicado que el acuerdo cerrado entre Washington y Teherán "brinda la oportunidad" de garantizar que Irán "nunca obtenga un arma nuclear", y ha señalado la necesidad de que también se dé "un enorme paso adelante" y se restablezca el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, que poco a poco empiezan a cruzar las navieras tras el acuerdo cerrado la noche del domingo.

La OTAN se ofrece También se ha referido a la iniciativa liderada por dos de los principales Estados miembro de la OTAN, Reino Unido y Francia, para abrir el estrecho de Ormuz, destacando el "despliegue masivo" de los aliados europeos en este asunto, particularmente ofreciendo sus capacidades de desminado, de radares y "otras tecnologías necesarias".