Estados Unidos informó una nueva operación antidrogas en el Pacífico: un muerto y dos sobrevivientes

La intervención fue parte de una campaña militar que se desarrolla en aguas internacionales y que está bajo revisión en Washington.

Según informaron, la embarcación operaba en una ruta utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes que llevó a cabo una nueva operación militar en el océano Pacífico oriental contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico. Como resultado de la acción, una persona murió y otras dos sobrevivieron.

La intervención fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, un operativo que Estados Unidos desarrolla desde hace diez meses en aguas internacionales con el objetivo de combatir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con la información oficial, trabajos de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en actividades vinculadas a ese delito.

Una campaña bajo observación El Comando Sur calificó el procedimiento como un "ataque cinético letal". Según el reporte difundido este martes, una persona falleció durante la operación, mientras que otras dos lograron sobrevivir.

Con esta acción, la campaña suma al menos 63 ataques contra embarcaciones sospechadas de participar en actividades de narcotráfico y más de 200 muertos, de acuerdo con recuentos de medios especializados elaborados a partir de datos oficiales del propio Comando Sur.