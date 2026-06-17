Lo más caro de un smartphone ya no es el procesador ni la pantalla

La memoria se ha convertido en "el componente más caro en un smartphone ", como afirma el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, en referencia a la crisis que vive la industria tecnológica y que ha supuesto un incremento de los precios de los dispositivos, que seguirán subiendo al menos hasta el año que viene .

El impulso de la inteligencia artificial ha hecho que los centros de datos acaparen la producción de memorias en detrimento del sector de consumo, que ve como este componente no solo escasea sino que eleva los precios finales de los dispositivos.

Y la solución no es tan fácil como comprar con anticipación. "En una escasez, la memoria se asigna, no se compra. Obtienes lo que te dan, al precio actual", explica Pei en un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter).

La situación ha llegado a un punto en el que la memoria se ha convertido en "el componente más caro en un smartphone", pudiendo representar "más del 50% del coste total del hardware ", afirma Pei.

Esto significa que la memoria ya cuesta más que el procesador y la pantalla del 'smartphone'. Y ello repercute en el precio final del producto, que lleva meses en ascenso y, según el directivo, seguirá subiendo hasta el próximo año.

Donald Trump smartphone teléfono móvil.jpg El smartphone concentra las distintas actividades humanas. Foto Efe

"Desde febrero, los nuevos teléfonos se han lanzado hasta 100 dólares más caros que sus predecesores", señala. Por ello, Pei asegura que el "mejor momento para actualizar un dispositivo fue ayer. El siguiente mejor momento es ahora".

Crisis de memorias

En enero, el directivo ya avisó de la subida de precios que aplicarían a sus dispositivos con motivo de la crisis de memorias que vive la industria tecnológica, pero ahora asegura que "se está desarrollando más rápido de lo predicho".

Y pone como ejemplo el 'smartphone' Nothing Phone (4a), lanzado en marzo.

Si ya "los costes de memoria se duplicaron" entre el momento en que se decidió su construcción y su lanzamiento, desde entonces "se han duplicado de nuevo", ha apostillado. Dpa