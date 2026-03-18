Irán amenazó con "consecuencias incontrolables para el mundo" tras los ataques a su infraestructura energética

Live Blog Post

El presidente de Irán sobre los ataques: “Podrían tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría afectar al mundo entero”

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó enérgicamente el miércoles los ataques estadounidenses e israelíes contra la infraestructura energética del país.

Hizo estas declaraciones en una publicación en la plataforma de redes sociales X, tras los ataques aéreos contra partes del yacimiento de gas South Pars, en el sur de Irán.

Pezeshkian afirmó que tales “actos agresivos” complicarán la situación y “podrían tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría afectar al mundo entero”.

En una publicación en X ese mismo día, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, condenó los ataques, afirmando que representan “un suicidio para ellos (los enemigos)”.

“La ley del talión está vigente y ha comenzado un nuevo nivel de confrontación”, declaró Ghalibaf.

Horas antes, los medios estatales iraníes informaron que las instalaciones de gas natural asociadas con el yacimiento marino South Pars habían sido atacadas.

Medios israelíes, citando fuentes anónimas, indicaron que la fuerza aérea del país llevó a cabo el ataque.

Como represalia, Irán atacó la mayor terminal de exportación de GNL del mundo, situada en Qatar, informó el Ministerio del Interior qatarí.

“Defensa Civil está interviniendo en un incendio en la zona de Ras Laffan tras un ataque iraní”, dijo el ministerio en una publicación en X, según la cadena ABC News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según el Financial Times, aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado del mundo se transporta habitualmente desde Ras Laffan. Empresas internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies son inversoras en la planta.

Qatar Energy, la compañía estatal de petróleo y gas, confirmó que la zona de Ras Laffan ha sido blanco de múltiples ataques con misiles. Los ataques han provocado incendios y “daños considerables”, según informó Qatar Energy.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, causando la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, junto con altos mandos militares y civiles.

Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra bases e intereses israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.