Guerra en Medio Oriente: todos los líderes y funcionarios iraníes que murieron desde que comenzó el conflicto

Hace exactamente 18 días que comenzó la guerra en Medio Oriente , luego de que Israel, junto con la ayuda de los Estados Unidos, realizara un "ataque preventivo" en Teherán, capital de Irán . Ese 28 de febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a Alí Jameneí , el líder supremo del país iraní, junto con otros referentes importantes del régimen.

No obstante, la campaña militar de Israel y los Estados Unidos no cesó con dicho accionar: a medida que pasaron los días, distintas figuras de la cúpula del poder iraní fueron asesinadas.

Fue eliminado el sábado 28 de febrero, cuando el ejército israelí bombardeó Teherán. Era el líder supremo de Irán desde 1989 y la máxima autoridad política y religiosa del país. Esto significa que concentraba el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y los principales pilares del Estado.

Shamkhani fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y se desempeñó también como ministro de Defensa y comandante dentro de la estructura militar de la república islámica. De esta forma, se constituyó como uno de los hombres más influyentes del sistema iraní en las últimas décadas.

Irán entra en una etapa de transición: la Asamblea de Expertos tiene la llave para definir al próximo líder supremo en pleno conflicto.

Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas regulares de Irán . Era responsable de la coordinación militar fuera del ámbito del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Mohammad Shirazi

Jefe del buró militar, una estructura encargada de articular la relación entre la conducción política y las fuerzas armadas.

Salah Asadi

Jefe de inteligencia, vinculado a operaciones estratégicas y recopilación de información sensible. Formaba parte del aparato encargado de anticipar amenazas internas y externas.

Mohammad Pakpour

Comandante en jefe de la fuerza terrestre Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una de las estructuras más poderosas del país.

Aziz Nasirzadeh

Ministro de Defensa de Irán, con responsabilidad directa sobre la planificación militar y el desarrollo de capacidades defensivas.

Otros líderes del régimen que fueron asesinadas desde que comenzó el conflicto

Alí Larijani

Fue asesinado este martes, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Considerado durante décadas como la mano derecha del fallecido ayatolá Alí Jamenei, Larijani era el arquitecto de la estrategia de defensa y seguridad exterior de Irán.

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Gholamreza Soleimani

Murió en el mismo ataque que Larijani. Se trata del jefe de Basij, una milicia paramilitar encargada del control social y la represión interna. Su estructura resulta fundamental para mantener el orden dentro del país, especialmente frente a protestas.