Resumen del día 18 de la furiosa guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

Irán respondió a la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y hombre clave en el régimen, con nuevas oleadas de ataques contra Tel Aviv que por ahora han provocado las primeras dos muertes en Israel desde el pasado 9 de marzo. Ese día se inició esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En paralelo, los bombardeos de Israel sobre el Líbano provocaron al menos 19 muertes a lo largo de la pasada noche, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, mientras tres países del golfo Pérsico informaban de varios ataques atribuidos a Irán.

Este es el resumen de las últimas horas de guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que ya entra en su decimonoveno día:

- Irán confirmó la muerte de Lariyani, considerado mano derecha del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jameneí, matado al inicio de la ofensiva el 28 de febrero, mediante un mensaje en su cuenta de X que lo describe como un "mártir", acompañado de una foto suya.

- En el ataque que acabó con la vida de Lariyani murieron también su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, confirmó el propio Consejo de Seguridad Nacional, citado por la agencia de noticias Mizan.

- La Guardia Revolucionaria iraní también corroboró la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia), en un bombardeo israelí.

- Horas antes, Israel ya había anunciado la muerte de estos dos líderes iraníes en "ataques precisos" de su fuerza aérea.

Promesa de venganza

- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que "no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales" que provocaron la muerte de Lariyani.

- La Guardia Revolucionaria también prometió no olvidar al "gran mártir" y anunció una oleada de ataques contra Tel Aviv con misiles de tipo racimo para vengar su muerte.

- El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió después de que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por la muerte del alto cargo "en el momento y lugar apropiados".

Tropas israelíes responden al atentado perpetrado por Hamás Foto: EFE Tropas de Israel atacan Irán y ya sufren sus primeras muertes. Foto: Efe EFE

Dos muertos en Israel

- El Ejército de Israel detectó al menos tres oleadas de ataques provenientes desde Irán, uno de los cuales provocó la muerte de dos personas en Tel Aviv.

- Son los primeros fallecidos por ataques iraníes desde el 9 de marzo y elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí, según los últimos recuentos.

Al menos 19 muertos en los bombardeos contra el Líbano

- Israel ordenó la evacuación a lo largo de la noche de varios puntos del sur del Líbano y del barrio de Bashoura en la capitalina Beirut.

- La Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó de la muerte de al menos 19 personas en distintos puntos del Líbano por los ataques de Israel durante la pasada noche, citando al Ministerio de Salud.

- Hizbulá, el grupo chií libanés respaldado por Irán, también anunció varias andanadas de proyectiles contra más de una decena de localidades y al menos seis bases militares en el norte de Israel.

- Según el último reporte oficial, los bombardeos de Israel han matado a 912 personas en el Líbano y herido a 2.221.

Una noche de ataques

- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó de que Irán le notificó el impacto de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, sin que se hayan reportado heridos entre el personal ni daños en la instalación.

La central nuclear de Bushehr, en Irán. Foto: Efe. La central nuclear de Bushehr, en Irán, fue atacada por Estados Unidos. Foto: Efe. EFE

- Estados Unidos dijo haber atacado varias instalaciones de misiles iraníes que estaban ubicados de forma estratégica cerca del estrecho de Ormuz con cinco toneladas de municiones antibúnker.

- Australia dijo que un proyectil atribuido a Irán impactó en las inmediaciones de la base aérea conjunta de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se encuentran desplegados efectivos australianos, sin que se registraran víctimas entre el personal.

- Arabia Saudita, EAU y Baréin dijeron haber interceptado drones iraníes a lo largo de la noche y madrugada.

- El barril del brent continúa este miércoles por encima de los 100 dólares (101.19 sobre las 6.00 GMT). Efe