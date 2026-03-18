Cómo los medios del régimen de los ayatolás les cuentan a los iraníes la guerra con EE.UU. e Israel

Los primeros informes aparecieron en medios de comunicación foráneos, fuera del alcance de la mayoría de los iraníes.

El 28 de febrero, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que había "indicios de que el tirano ya no está", sugiriendo que el líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel . Sin embargo, los iraníes que veían la televisión estatal se encontraron con un silencio absoluto.

Los funcionarios del gobierno no confirmaron ni desmintieron la muerte de Jamenei. En uno de los canales de la emisora ​​estatal IRTV3, un presentador de noticias instó a los telespectadores a "confiar" en él y en la "información más reciente" del gobierno. Desestimó la noticia de la muerte de Jamenei como "rumores infundados" que "pronto se revelarían".

No fue sino hasta la mañana siguiente que los medios estatales iraníes informaron sobre la muerte de Jamenei, horas después de que el presidente estadounidense Trump la anunciara públicamente en redes sociales.

Desde el comienzo de la guerra, que ha causado, según fuentes gubernamentales, la muerte de más de 1.200 personas en Irán y se ha extendido al Líbano y a los Estados árabes del Golfo, los medios estatales iraníes han mezclado hechos con ficción, presentando una versión oficial de los acontecimientos a su audiencia nacional.

Aunque millones de iraníes siguen canales de televisión satelital en persa con sede en el extranjero, acceder a información independiente puede ser difícil. Los cortes de internet, la censura y la restricción de canales mantienen a los iraníes prácticamente aislados del mundo exterior en medio de la inquietud y el conflicto.

La BBC siguió la primera semana de cobertura de la guerra por parte de los medios estatales iraníes y constató que centraron sus reportajes en el sufrimiento de la población civil, los llamamientos a las represalias contra sus "enemigos" y la promoción de la lealtad pública a la República Islámica, prestando escasa atención a las instalaciones militares y gubernamentales atacadas por Israel y Estados Unidos.

También encontramos ejemplos de desinformación.

El aparato mediático de Irán

EPA La semana pasada, la televisión estatal iraní divulgó el primer mensaje atribuido a su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, Irán es uno de los países más represivos del mundo en materia de libertad de prensa.

Desde la revolución de 1979, cuando se estableció la República Islámica de Irán, todos los medios de comunicación operan bajo estrictas restricciones. La mayoría de los medios de comunicación occidentales que cuentan con plataformas informativas en persa, incluido el Servicio persa de la BBC, tienen prohibido informar desde el país.

Si bien las principales plataformas del régimen son la televisión y la radio, estas también operan en línea a través de sitios web de noticias y redes como Instagram, Telegram y X. El acceso a estas plataformas de redes sociales desde Irán generalmente requiere una red privada virtual (VPN).

Su aparato mediático se ha convertido en la principal fuente de información para la población del país, especialmente cuando se interrumpe el acceso a internet.

"Promocionan una narrativa", afirma Mahsa Alimardani, de la organización de derechos humanos Witness. "Se presentan como victoriosos y afirman que su ejército es muy fuerte".

Numerosos medios estatales iraníes han informado que las fuerzas iraníes mataron o hirieron a cientos de soldados estadounidenses, inflando así la cifra de bajas enemigas.

El 3 de marzo, la agencia de noticias Tasnim, una agencia semioficial vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI.), informó que 650 militares estadounidenses habían muerto en los dos primeros días de la guerra. Su fuente era un portavoz del CGRI.

La noticia fue difundida por medios de comunicación internacionales de países como India, Turquía y Nigeria.

En aquel momento, el Pentágono confirmó la muerte de seis soldados estadounidenses. El 13 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó la muerte de otros siete militares estadounidenses.

Distorsionando la realidad

BBC Un canal de noticias estatal iraní compartió un video generado por inteligencia artificial que mostraba un rascacielos en llamas en Bahréin.

Las nuevas tecnologías también están ayudando a los medios estatales a difundir propaganda.

En una publicación de Facebook, que posteriormente fue eliminada, el canal de noticias estatal en inglés Press TV, compartió un video de un edificio en llamas, con columnas de humo elevándose hacia el cielo.

"Humo se eleva desde un rascacielos en Bahréin tras el ataque iraní", decía la descripción.

Pero un análisis más detallado reveló detalles inusuales en el video, como dos autos que parecían fusionarse en uno solo, una señal de que el video era falso y había sido creado con inteligencia artificial.

"Si bien el uso de contenido generado por IA en la propaganda de guerra no es nuevo, el uso de falsificaciones con IA por parte de los principales medios estatales, incluso aquellos que no tienen precisamente fama de apegarse a la verdad, es sorprendente", afirma Brett Schafer, director del Instituto de Diálogo Estratégico, un centro de estudios con sede en Reino Unido. "El uso reiterado de deepfakes por parte de los medios estatales iraníes sugiere que esto es una característica de su cobertura de guerra, más que un error".

Al igual que gran parte del contenido basura generado por IA sobre la guerra que ha inundado las redes sociales, no está claro quién lo creó ni de dónde proviene. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, la BBC ha visto otros ejemplos de imágenes generadas por IA compartidas por medios gubernamentales para promover su narrativa. Gran parte de estas imágenes son extremadamente irreales y tienen la intención de glorificar, no de engañar.

La Casa Blanca y el presidente estadounidense Donald Trump también comparten habitualmente imágenes o videos generados por IA con fines glorificadores. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu compartió recientemente en Instagram una imagen generada por IA que lo representa a él, a Trump y al primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, en una pose triunfal. La publicación fue añadida por un medio de comunicación a través de la función de colaboración de Instagram.

Fragmentos de verdad

Iranian Press Center/AFP via Getty Images Esta fotografía aérea, difundida por el Centro de Prensa Iraní, muestra a personas cavando tumbas durante el funeral de los niños fallecidos en el ataque a una escuela.

El historial de Irán de mezclar verdades con información falsa ha sembrado dudas entre muchos críticos del régimen, tanto dentro como fuera del país.

Cuando los medios estatales iraníes informaron el 3 de marzo que más de 160 niños y personal docente murieron en un ataque a una escuela -en lo que expertos independientes consideran que probablemente fue una operación estadounidense contra una base militar cercana-, también compartieron una fotografía aérea de un funeral multitudinario. Los opositores al gobierno afirmaron que había sido generada por inteligencia artificial.

Pero la imagen era real. La geolocalizamos en un cementerio a unos 3,7 km de la escuela, confirmando que los árboles, el trazado de la carretera y un edificio cercano coincidían con los que se veían en las imágenes satelitales.

También se observaban tumbas recién cavadas en las imágenes satelitales del día después del funeral. El día anterior, el terreno estaba vacío.

"Tenemos que aceptar dos verdades a la vez", afirma Mahsa Alimardani, de Witness.

El régimen iraní suele ocultar pruebas cuando es el autor de abusos, pero durante la guerra también invierte mucho en documentar las bajas civiles.

Si bien esa documentación puede servir a la propaganda y a la narrativa bélica del Estado, explica, no la convierte automáticamente en falsa.

En lo que respecta a las informaciones de medios estatales iraníes, señala Alimardani, conviene mantener un "sano escepticismo".

BBC

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FUENTE: BBC