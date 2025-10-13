Impactante hallazgo en Suecia: un tesoro con miles de monedas fue encontrado por casualidad

Un hombre que buscaba lombrices cerca de Estocolmo, Suecia , se topó con un sorprendente hallazgo : un tesoro enterrado con miles de monedas, joyas y anillos de plata que datan de la Edad Media. Las autoridades suecas confirmaron que se trata de uno de los descubrimientos más grandes en la historia del país.

Lo que comenzó como una actividad cotidiana terminó convertido en un hecho extraordinario. Un hombre que cavaba para conseguir lombrices en las afueras de Estocolmo descubrió un hallazgo de enorme valor histórico: un tesoro de hasta 20.000 monedas de plata mezcladas con perlas, colgantes y anillos. El conjunto, que pesa alrededor de seis kilos, estaba dentro de un caldero de cobre que se degradó con el paso del tiempo.

Las primeras investigaciones indican que el tesoro pertenece a los primeros siglos de la Edad Media. “Probablemente sea uno de los mayores tesoros de plata de ese período encontrados en Suecia”, señaló Sofia Andersson, conservadora de la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo. Aún no se conoce la cantidad exacta de monedas, pero los expertos estiman que podrían superar las veinte mil piezas.

Los arqueólogos confirmaron que la mayoría de las monedas fueron acuñadas en el siglo XII. Algunas llevan la inscripción “KANUTUS”, nombre latino del rey Knut Eriksson, quien gobernó Suecia entre 1173 y 1195. Otras piezas son más inusuales: se trata de las llamadas “monedas episcopales”, emitidas por poderosos obispos. Estas muestran la figura de un religioso sosteniendo un báculo, símbolo de autoridad eclesiástica .

El descubrimiento ha generado una gran conmoción entre los especialistas. "Es completamente único; no tenemos otros tesoros medievales en Estocolmo. Y, además, parece ser extremadamente grande. Es muy emocionante", declaró Lin Annerbäck, directora del Museo Medieval de la capital sueca, al diario Dagens Nyheter.

El sorprendente hallazgo en Suecia incluye miles de monedas de plata del siglo XII enterradas en un caldero de cobre.

Annerbäck destacó que Estocolmo ni siquiera existía a finales del siglo XII, ya que fue fundada oficialmente en 1252. Por eso, este hallazgo ofrece una mirada excepcional sobre la región antes de su formación como ciudad. Los investigadores sospechan que el tesoro fue enterrado durante una época de gran inestabilidad política, cuando los suecos intentaban colonizar zonas de Finlandia.

La investigación del tesoro continúa

Según los arqueólogos, la mezcla de monedas con joyas y perlas sugiere que se trataba de la riqueza personal de una familia que intentó proteger sus bienes. "Creemos que muchos escondieron tesoros como este para mantenerlos a salvo", explicó Annerbäck.

Las autoridades de la Junta Administrativa del Condado informaron que el caso fue notificado al Consejo Nacional del Patrimonio de Suecia, que decidirá si el Estado compensará económicamente al hombre que realizó el descubrimiento. “El hallador actuó correctamente al comunicarse con nosotros”, afirmó Andersson. “De acuerdo con la Ley de Entorno Cultural, cualquier persona que encuentre un depósito antiguo debe ofrecerlo al Estado para su rescate y pago correspondiente”.