Impactante derrumbe de un monumental puente en China deja al menos 12 muertos y cuatro desaparecidos

El derrumbe de un puente en construcción en China dejó al menos doce muertos y cuatro desaparecidos en la provincia de Qinghai, en el centro del país. El incidente ocurrió en la madrugada del viernes, cuando se rompieron cuerdas utilizadas en la obra sobre el río Amarillo. Más de 800 rescatistas trabajan en la zona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3 del viernes en un monumental puente ferroviario que se estaba construyendo sobre el río Amarillo, uno de los principales cursos fluviales de China , en la provincia occidental de Qinghai.

Al momento del incidente trabajando 15 operarios y un jefe de obra, según informó el Diario del Pueblo (Rénmín Rìbào). La caída se produjo tras la rotura de cuerdas que eran utilizadas en las labores de construcción.

Las autoridades locales desplegaron un amplio operativo, según informó el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, y se activaron de inmediato las tareas de búsqueda y rescate, que continuaban durante la tarde del viernes.

En el operativo participan más de 800 personas, con apoyo de 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots. Además, se brinda asistencia médica y acompañamiento a las familias de las víctimas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China envió un grupo de trabajo especializado a la zona para guiar las operaciones y coordinar equipos especializados. El objetivo principal es ubicar a los desaparecidos, los cuales se cree que habrían caído al agua.

La movilización incluye también personal técnico y recursos para reforzar la seguridad de los rescatistas que trabajan en condiciones extremas en el altiplano tibetano.

Proyecto ferroviario Sichuan–Qinghai

El puente Jianzha, donde ocurrió el accidente, es una de las estructuras más importantes de la línea ferroviaria que conecta las provincias de Sichuan y Qinghai.

La obra forma parte de un proyecto estratégico en el altiplano tibetano, diseñado para mejorar la conectividad en la región occidental de China y reforzar la infraestructura de transporte del gigante asiático.