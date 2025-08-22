Estatuas, viviendas y restos de una ciudad sumergida: el increíble hallazgo de los arqueólogos de Egipto

El gobierno egipcio presentó los restos arqueológicos de una ciudad sumergida en Egipto, que tendría 2.000 años de antigüedad.

Los arqueólogos consideran que se trataría de una extensión de la ciudad antigua de Canopo.

El Gobierno de Egipto presentó el jueves los restos de una ciudad sumergida de más de dos milenios frente a la costa de Alejandría. El conjunto arqueológico, localizado bajo el mar Mediterráneo, incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros de longitud.

De acuerdo con los investigadores, los restos hallados podrían corresponder a una extensión de la antigua Canopo, una importante ciudad de la época grecorromana.

Cómo era Canopo, la ciudad a la que pertenecerían los hallazgos Arqueólogos hallaron restos de una ciudad sumergida en Egipto EFE Canopo fue conocida en la Antigüedad por su riqueza y actividad religiosa, en especial por el culto al dios Serapis. Esta divinidad fue concebida por Ptolomeo I como figura unificadora entre el panteón egipcio y el griego. Su veneración se expandió por todo el Mediterráneo y tuvo epicentro en Canopo y Alejandría. El filósofo romano Séneca describió la ciudad como un lugar de lujo y excesos, aunque también reconocía su diversidad de estilos de vida.

La urbe quedó sumergida a raíz de una serie de terremotos y del incremento progresivo del nivel del mar entre los siglos III y VIII d.C. Este fenómeno también afectó a la vecina Heracleion, lo que ha convertido la zona en uno de los yacimientos subacuáticos más relevantes de la región. El proceso de recuperación de piezas se desarrolla bajo estrictas normas de conservación y priorización.

Todos los hallazgos del grupo arqueológico en Egipto Durante la jornada del jueves, las labores combinadas entre buzos y grúas permitieron extraer varias esculturas y fragmentos arquitectónicos. Entre ellos se encuentran una estatua sin cabeza de época ptolemaica y la base de otra escultura perteneciente a un noble romano.