Avance imparable de Rusia en el este de Ucrania: en horas toma otras localidades

En Ucrania, Rusia anuncia la toma de tres nuevas localidades en las últimas 24 horas en Donetsk, en el este del país invadido.

Las tropas de Rusia siguen avanzando en el este de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado este viernes que las tropas rusas han tomado tres nuevas localidades en las últimas 24 horas en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, después de que las Fuerzas Armadas ucranianas asegurasen en la víspera haber "liberado" seis áreas vinculadas al frente de Pokrovsk.

En concreto, el Ministerio ha informado en un comunicado de la toma de Katerinovka, Volodimirivka y Rusin Yar tras una serie de acciones "ofensivas" de las tropas rusas --que han acelerado sus avances en este frente-- llevadas a cabo en las últimas horas.

Asimismo, con sus ataques, el Ejército ruso también ha logrado en una semana hacerse con el control de dos localidades, Vorone y Novoheorhiivka, ubicadas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según los últimos informes publicados por Moscú.

Las tropas ucranianas se retiran de Rusia. Foto: Efe. Las tropas de Ucrania resisten como pueden en el este los avances de Rusia. Foto: Efe. EFE Rusia intensifica ataques en Ucrania Esto se produce después de que en la víspera el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, informara de que las tropas de Rusia han despejado seis localidades de la región de Donetsk tomadas por los militares rusos.