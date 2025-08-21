Ucrania denuncia que Rusia inicia una nueva batería de ataques masivos

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han activado las alertas en varias regiones del país, incluida la capital, Kiev, ante el lanzamiento masivo de drones por parte de Rusia , sin que en un primer momento hayan especificado los efectos exactos de estos nuevos nuevos ataques .

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado en su cuenta de Telegram que los sistemas de defensa antiaérea se han activado por la noche en la capital y ha instado a la población a permanecer en los refugios hasta que cese la alerta.

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski, ha acusado en estos últimos días a Rusia de intensificar su ofensiva para intentar demostrar su fuerza de cara a las potenciales negociaciones de paz, por lo que ha instado a sus socios a mantener las medidas de presión política y económica hasta que haya un alto el fuego.

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas como resultado de los ataques ejecutados este jueves por el Ejército de Rusia contra distintos puntos del oeste de Ucrania, han informado las autoridades locales.

Un ataque combinado con un dron y misiles de crucero contra Leópolis se ha saldado con una víctima mortal y dos heridos, según ha anunciado en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de la provincia, Maksim Kozitski, que también ha lamentado que decenas de edificios residenciales han quedado dañados.

En Mukachevo, una localidad situada en la región de Transcarpatia, también en el oeste del país, el Ayuntamiento ha informado en su cuenta de Facebook de que hay hasta el momento al menos doce damnificados, de los cuales cinco están recibiendo tratamiento hospitalario con pronóstico estable.

drones ucranianos Ucrania sigue enviando drones militares a Rusia. Foto: Dpa. Tanto Ucrania como Rusia abusan del uso de drones militares contra el enemigo. Foto: Dpa. DPA

Las alertas de Ucrania

