Fuerte avance de Rusia en Ucrania: toma tres localidades y Volodímir Zelenski pide ayuda

Rusia continúa su fuerte ofensiva en el este de Ucrania. El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski dice a Occidente: "necesitamos presionar a Moscú".

Las tropas de Rusia han tomado el este de Ucrania. Foto: Efe.

Rusia avanza en el este de Ucrania. Esta vez, anuncian la toma de otras tres localidaes: Sujetskoye, Pankovka y Novogueórguievka. El presidente de Ucrania ha pedido a Occidente ayuda para detener estos avances rusos.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante la pasada noche un nuevo ataque masivo sobre territorio ucraniano, que ha dejado una quincena de personas heridas en Ojtirka --provincia de Sumi--, unos hechos denunciados por el presidente Volodímir Zelenski, que ha vuelto a reclamar mayor presión de sus socios.

Al menos una quincena de drones han golpeado esta ciudad situada en el noreste de Ucrania poco después de la medianoche de este miércoles, según ha detallado la Fiscalía de Sumi, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas, entre ellas tres menores de edad, incluido un bebe de apenas meses.

Rusia y sus ataques en el este de Ucrania Además de Sumi, han sonado las alertas áreas en varias localidades de Chernígov, Járkov y Poltava, así como en la ciudad de Kostantínovka, en la provincia de Donetsk. En total, han caído más de 60 drones y un misil balístico, según ha denunciado el propio presidente Zelenski en sus redes sociales.

EFE "Todos estos ataques demuestran y confirman la necesidad de presionar a Moscú y de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione plenamente", ha insistido Zelenski, recién llegado de la Casa Blanca, donde se ha abordado la posibilidad de organizar una reunión cara a cara con Vladimir Putin.