Ataque de Ucrania denunciado por Hungría país de la Unión Europea y de la OTAN

Hungría, parte de la UE y la OTAN, denuncia un ataque de Ucrania a su seguridad energética tras el bombardeo al oleoducto Druzhba, que lleva petróleo a Europa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha denunciado un nuevo ataque a su "seguridad energética", el tercero en apenas un breve lapso de tiempo, tras el bombardeo de Ucrania de las últimas horas al oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa.

"Este es otro ataque a la seguridad energética de nuestro país. Otro intento de arrastrarnos a la guerra", ha denunciado el jefe de la diplomacia húngara en su perfil de Facebook, desde donde ha remarcado que seguirán apostando por la paz.

Szijjarto ha explicado que se trata del tercer ataque que sufre tramo del oleoducto que conecta Rusia y Bielorrusia en "un corto periodo" y ha provocado que el transporte de petróleo a Hungría haya sido detenido de nuevo.

Hungría integra es país de la OTAN Hungría pertenece a la Unión Europea e integra la poderosa alianza bélica de la OTAN.