La Unión Europea confronta con dureza a Israel, que niega la hambruna en Gaza

Ante la negación de Israel, la Unión Europea señala que la hambruna es "una realidad" en Gaza y urge a los israelíes a permitir el acceso humanitario.

La Unión Europea presiona a Israel por lo que ha generado en Franja de Gaza. Foto Efe

La Comisión Europea de la Unión Europea ha señalado este viernes que el hambre es "una realidad" en Gaza y ha reiterado la exigencia a Israel para que permita el acceso humanitario a la Franja, después de que el acuerdo humanitario suscrito con la Unión Europea no haya mejorado la crisis en el terreno.

En respuesta al informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), organización respaldada por Naciones Unidas, haya declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, en el centro y norte de la Franja, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha subrayado que la hambruna es "una realidad" en la Franja que ahora confirma el observatorio de la ONU.

"La gente está muriendo de hambre. A finales de septiembre, casi una de cada tres personas podría enfrentarse a la hambruna. Se trata de una carrera contra el tiempo", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Para la Unión Europea, Israel debe permitir el acceso humanitario En el mismo, Lahbib apunta a Israel, al que urge a que permita el acceso humanitario "sin obstáculos y de forma continuada a todas las personas necesitadas".

Gaza gazatíes hambruna hambre niños efe En Gaza, Israel no acepta aún que miles de niños mueren o padecen hambre extremo. Foto Efe EFE Desde el acuerdo alcanzado para que mejorase la situación humanitaria en Gaza, una maniobra con la que la Unión Europea ha retrasado la toma de represalias contra Tel Aviv, el Ejecutivo europeo ha venido apuntando incumplimientos del pacto que incluye la entrada de al menos 160 convoyes humanitarios al día y el reparto de 200.000 litros de gasolina al día.