Ulpiano Suarez denunció penalmente a los responsables de un derrumbe en la Quinta Sección

El intendente de la Ciudad de Mendoza presentó una denuncia penal contra el propietario de un inmueble que se derrumbó parcialmente el martes 13 de agosto.

El derrumbe se produjo en la esquina de Paso de los Andes y Clark

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó una denuncia penal contra el propietario de un inmueble que se derrumbó parcialmente el martes 13 de agosto. El hecho se produjo en la intersección de las calles Paso de los Andes y Clark. Una pared de la construcción se desplomó sin causar heridos, pero generó alarma entre los vecinos por las circunstancias del suceso.

La propiedad venía siendo objeto de múltiples infracciones municipales desde marzo del corriente año. El dueño del inmueble, Oscar H. Paoletti, había recibido varias notificaciones por realizar modificaciones sin los permisos correspondientes. Las autoridades comunales habían ordenado la paralización inmediata de los trabajos en marzo, otorgando quince días para regularizar la documentación técnica necesaria.

Durante los meses siguientes se registraron nuevas violaciones a las normativas de construcción. Los inspectores municipales detectaron la edificación de una ochava sin autorización previa. En agosto apareció una grieta peligrosa que motivó la intimación para realizar apuntalamiento urgente. La comuna procedió a clausurar definitivamente el sitio por incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas.