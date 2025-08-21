China asegura que India está de su lado respecto de Taiwán y su soberanía

China aseguró que el ministro de Exteriores de India , Subrahmanyam Jaishankar, reafirmó en su reunión con su homólogo chino, Wang Yi, que Nueva Delhi "siempre se ha mantenido fiel a la 'política de una sola China ' y que Taiwán es parte de China", en aparente contradicción con la versión ofrecida por el Gobierno indio.

Pekín, que considera a Taiwán como una "provincia rebelde" , sostiene el "principio de una sola China" como eje central de su política exterior: que la República Popular es la única representante legítima de China en el mundo y que Taiwán forma parte de su territorio.

Sin embargo, muchos países, entre ellos la India , aplican la "política de una sola China ", que reconoce a la República Popular como único gobierno de China en el plano internacional, pero evita pronunciarse sobre la soberanía o el estatus jurídico definitivo de Taiwán .

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó este jueves que " China está sorprendida por la llamada aclaración de la parte india".

"De hecho, durante la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores Jaishankar declaró que la India siempre ha adherido a la 'política de una sola China ' y que Taiwán es parte de China ", apuntó la vocera.

"Parece que algunas personas en la India están intentando socavar la soberanía de China en la cuestión de Taiwán y obstaculizar la mejora de las relaciones bilaterales. China expresa seria preocupación y firme oposición a esto", añadió.

Taiwán recibe habitualmente armas de Estados Unidos. Foto: EFE Taiwán es reclamada por China y cuenta con la oposición de Estados Unidos. Foto: Efe EFE

Una sola China

Mao subrayó que "solo hay una b en el mundo, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino", y recalcó que "esta es un amplio consenso en la comunidad internacional, incluida la India".

La portavoz también instó a Nueva Delhi a que "cumpla con el 'principio de una sola China', maneje de forma apropiada los asuntos sensibles y trabaje para promover el desarrollo estable de las relaciones entre China y la India".

Fuentes del Gobierno indio habían indicado el martes que "no hay ningún cambio" en su posición sobre Taiwán, tras versiones difundidas por la agencia estatal china Xinhua que atribuían a Jaishankar un reconocimiento explícito de que "Taiwán es parte de China".

China y la tensión internacional

La India, que no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, evita desde 2010 reafirmar públicamente la "política de una sola China", en respuesta a lo que considera una falta de respeto de Pekín hacia su soberanía en Cachemira y Arunachal Pradesh, en disputa.

La ambivalencia se intensificó tras los enfrentamientos fronterizos de 2020, cuando Nueva Delhi elevó su representación en Taiwán y parlamentarios indios participaron en la investidura virtual de la entonces presidenta isleña Tsai Ing-wen (2016-2024).

La visita de Wang Yi esta semana se enmarca en un intento de acercamiento entre ambos países, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos. Efe