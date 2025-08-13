Por qué China expulsó un destructor militar de Estados Unidos de aguas en disputa

Asegura China haber echado a un buque militar de Estados Unidos que navegaba en aguas en disputa en el mar de China meridional. Las razones.

La Armada de China se movilizó y echó al buque de Estados Unidos. Foto Efe

Las Fuerzas Armadas chinas han asegurado que han "expulsado" a un destructor militar de Estados Unidos de aguas en disputa en el mar de China meridional, al considerar que había entrado "ilegalmente" en un área que Pekín considera parte de su soberanía.

Un portavoz del Mando Sur del Ejército Popular de Liberación, He Tiecheng, ha informado de que las fuerzas chinas vigilaron y advirtieron al buque norteamericano antes de que abandonase una zona, situada en las inmediaciones del atolón de Scarborough o bajo de Mansiloc, cuya soberanía también reivindica Filipinas.

China sostiene que la embarcación de Estados Unidos no tenía autorización para navegar estas aguas y que, por tanto, incurrió en una violación de la soberanía y la seguridad.

China sostiene que la embarcación de Estados Unidos no tenía autorización para navegar estas aguas y que, por tanto, incurrió en una violación de la soberanía y la seguridad. "Incumplió el Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", ha señalado el portavoz.