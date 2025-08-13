China afirma haber expulsado un destructor de EE.UU. en aguas disputadas

Pekín denunció una “violación de soberanía” y advirtió que sus tropas se mantienen en “alerta máxima”.

El Ejército chino afirmó este miércoles que el destructor estadounidense USS Higgins “penetró ilegalmente” en las aguas adyacentes a la isla de Huangyan, en el mar de China Meridional, y que fue “expulsado de acuerdo con la ley”. Según Pekín, el buque ingresó sin autorización y fue “seguido, advertido y expulsado” por sus fuerzas navales.

El Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) señaló en su cuenta oficial de WeChat que el ingreso se realizó “sin el permiso del Gobierno chino” y que vulnera su soberanía. Huangyan es el nombre chino para el atolón de Scarborough, territorio disputado con Filipinas.

AHORA: El ejército chino afirma que vigiló y "ahuyentó" al destructor estadounidense USS Higgins en las aguas del disputado banco Scarborough en el Mar de China Meridional. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 13, 2025 Acusaciones de China a Estados Unidos El portavoz militar He Tiecheng sostuvo que las acciones de EE.UU., "vulneran gravemente la soberanía y la seguridad de China, socavan la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional y violan el derecho internacional". Añadió que las tropas del Comando "permanecen en alerta máxima" para defender la soberanía y la estabilidad regional.

La zona ha sido escenario frecuente de enfrentamientos entre buques chinos y filipinos. Esta misma semana, la Guardia Costera china denunció que embarcaciones filipinas ingresaron en aguas cercanas a Huangyan y fueron “expulsadas”.

Escalada en la disputa marítima Por su parte, la Guardia Costera de Filipinas acusó a buques chinos de realizar “maniobras peligrosas” que provocaron la colisión de una nave china con un buque de la Armada del EPL durante la persecución de un barco filipino. También denunció bloqueos y el uso de cañones de agua contra sus guardacostas.