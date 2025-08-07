Corea del Sur y Estados Unidos harán ejercicios militares ante los ojos de Corea del Norte

Estados Unidos y Corea del Sur realizarán maniobras militares a finales de agosto, mientras los surcoreanos intentan dialogar con Corea del Norte.

El Ejército de Corea del Sur ha informado este jueves de que Seúl y Washington realizarán ejercicios militares conjuntas a partir del 18 de agosto, si bien parte de estas operaciones anuales se pospondrán hasta septiembre en medio de los intentos del país asiático por enmendar las relaciones con Corea del Norte.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha señalado en un comunicado que estas actividades --que finalizarán el 28 de agosto-- permitirán "fortalecer la gestión de crisis a nivel nacional, la respuesta de seguridad civil y las capacidades de defensa cibernética".

El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Lee Sung Jun, ha explicado en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Yonhap que en los ejercicios militares anuales con Estados Unidos participarán 18.000 efectivos surcoreanos, si bien algunas de las maniobras se pospondrán debido a distintos factores, entre ellos la reciente ola de calor.

Las tensiones entre las partes han escalado en los últimos meses debido a las recientes maniobras conjuntas llevadas a cabo por Washington, Tokio y Seúl. Corea del Norte denunció a mediados de julio el uso de bombarderos estratégicos B-52H durante estos ejercicios militares.

Corea del Sur y Corea del Norte, técnicamente en guerra Esta semana las autoridades surcoreanas han empezado a desmantelar los altavoces situados en la zona cercana a la frontera para transmitir propaganda con la esperanza de que este tipo de gestos contribuya a la reanudación del diálogo con Corea del Norte.