"No deja de llorar", el drama de la reina Sofía que preocupa a la Corona española

La ausencia de la reina Sofía en un evento importante para la familia real de España llamó la atención y ahora salió a la luz el duro momento que atraviesa.

Si bien la Corona española está a cargo de Felipe VI y Letizia Ortiz, la reina Sofía sigue siendo una figura importante dentro de la realeza. Sin embargo, en los últimos días tomó una decisión que llamó la atención de todos.

La reina emérita canceló sus tradicionales vacaciones en el Palacio de Marivent, en las Islas Baleares. Sofía llegó a Mallorca el domingo 3 de agosto y, tras asistir a la recepción oficial a las personalidades de Illes Balears la noche del lunes, regresó a Madrid apenas 48 horas después.

Según informaron medios de España, el motivo se debe a la salud de su hermana Irene de Grecia, que sufrió un deterioro que, aunque no reviste gravedad, le impidió sumarse al viaje. Por este motivo, Irene permanece en Madrid, donde recibe atención y cuidados permanentes.

"La reina Sofía no deja de llorar" En este marco, salieron a la luz fuertes intimidades. Fuentes internas del servicio de Marivent, que estuvieron con la reina emérita revelaron que “nunca la han visto peor”. “No deja de llorar”, comentaron.