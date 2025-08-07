Freno de mano en Alligator Alcatraz: una jueza paró la construcción de la cárcel para migrantes

La medida de la jueza federal se debe a una demanda ambiental contra la edificación de la cárcel Alligator Alcatraz en el estado de Florida.

Una jueza federal estadounidense frenó este jueves la construcción del nuevo centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los caimanes) mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona natural de los Everglades de Florida.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, suspendió de "inmediato" por 14 días los trabajos en el sitio, al oeste de Miami, como la instalación de nueva infraestructura, pavimentaciones, excavaciones y cercado, según expuso Friends of The Everglades, asociación que lidera la demanda contra el lugar.

La demanda de esta organización, la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2.000 personas y que espera crecer a 4.000, de acuerdo a lo revelado el mes pasado por la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

Noticia en desarrollo...